El PSOE suspende de militancia al secretario general de Torremolinos y y le expedienta por la denuncia de acoso sexual

El PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga). Se le suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que ha abierto diligencias preprocesales.

Así consta en la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se dicta tras solicitar la Secretaría de Organización Provincial del PSOE de Málaga dicha suspensión cautelar de militancia al tener conocimiento de la apertura de las referidas diligencias preprocesales.

El documento precisa que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, "sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer", se desprende que presuntamente podría haber incurrido en lo establecido en dos artículos del Estatuto Federal, calificados como falta grave y como falta muy grave por supuesta "mala conducta cívica o ética".

La denuncia de la militante ante la Fiscalía --de noviembre de este año-- señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Unos mensajes enviados en el entorno laboral y "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral". La mujer había denunciado estos hechos a nivel interno en el partido en junio y en octubre.