James Rhodes resume en cinco palabras lo que muchos están pensando tras la retirada de España de Eurovisión 

El pianista James Rhodes ha resumido en tan solo cinco palabras lo que mucha gente está pensando tras conocerse que España y otros países han abandonado Eurovisión por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en el concurso.

La 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, ha decidido mantener al país hebreo como participante del certamen, pese a las protestas de un grupo de países encabezado por España, que ya ha anunciado su renuncia, al igual que han hecho otros países como Países Bajos (AVROTRÓS), Eslovenia (RTV Slovenija) e Irlanda (RTÉ). ndicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel.

A ellos se podría sumar Islandia (RÚV), ya que la junta directiva de esta cadena ha avanzado que se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión al respecto.

"Olé. Un ejemplo para todos", ha resumido Rhodes en un comentario en Instagram. En el caso de Eslovenia, la presidenta de la junta directiva de la cadena, Natalija Gorscak, ha lamentado que la pregunta planteada durante la Asamblea se hizo "de forma muy inteligente y probablemente engañó a muchos que querían votar".

Al respecto, desde la UER han asegurado que, a los asistentes que representaban a los miembros, "se les pidió que votaran en una votación secreta si estaban suficientemente satisfechos con las nuevas medidas y garantías anunciadas el mes pasado sin tener que votar sobre la participación en el evento del próximo año".

Blanca Paloma y Alfred, también a favor del abandono

Mientras, representantes eurovisivos han mostrado su "orgullo" y "apoyo" a la decisión de RTVE de retirar a España de Eurovisión 2026. "Todo mi apoyo a la decisión histórica de RTVE frente a la participación de Israel en Eurovisión", ha expresado Blanca Paloma, la representante española en Eurovisión 2023, a través de un mensaje en 'X'.

En la misma red social se han manifestado otros representantes como Alfred García, que representó a España en Eurovisión en el año 2018 junto a Amaia mediante un dúo. "Orgullo", ha escrito el cantante en referencia al comunicado emitido hoy por la corporación.