Los lectores de 'El Huff' definen en una palabra qué les parece la retirada de España de Eurovisión 

En las últimas horas no se habla de otra cosa: tras una participación ininterrumpida durante seis décadas, España no irá a Eurovisión. RTVE tomó la decisión de no acudir a la edición de 2026 este jueves tras una reunión de la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de la que se derivó la permanencia de Israel en el certamen.

España, de hecho, promovió una votación secreta en esa reunión, apoyada por otros países, sobre la participación de Israel, pero no llegó a producirse. "Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", defendió la Corporación en un comunicado.

Además de no formar parte del festival del año que viene, la postura de RTVE también implica que no emitirá ni las semifinales ni la final, que se celebrarán en mayo en Viena (Austria). Cabe recordar que Eurovisión suele ser el evento no deportivo más visto del año.

Sí se mantendrá la celebración del Benidorm Fest, para el que ya hay 18 artistas seleccionados y que se celebrará en febrero. Pierde el aliciente de las últimas ediciones, celebradas para seleccionar al representante español en Eurovisión, pero en esta ocasión sí tiene un suculento premio de 150.000 euros para el ganador. Lo que sí podrían verse tocadas son sus audiencias.

A través de Instagram, hemos preguntado a nuestros lectores qué definan en una palabra (hay quien ha necesitado alguna más) qué les parece la decisión tomada por RTVE. Estas son las opiniones que nos han dejado hasta el momento:

