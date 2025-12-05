Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Los lectores de 'El Huff' definen en una palabra qué les parece la retirada de España de Eurovisión
Eurovisión

Los lectores de 'El Huff' definen en una palabra qué les parece la retirada de España de Eurovisión 

La opinión mayoritaria parece estar clara. Tú también puedes dejar tu palabra y votar en nuestra encuesta.

Elena Santos
Elena Santos
Melody, en la semifinal de Eurovisión 2025.
Melody, en la semifinal de Eurovisión 2025.Getty Images

En las últimas horas no se habla de otra cosa: tras una participación ininterrumpida durante seis décadas, España no irá a Eurovisión. RTVE tomó la decisión de no acudir a la edición de 2026 este jueves tras una reunión de la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de la que se derivó la permanencia de Israel en el certamen.

España, de hecho, promovió una votación secreta en esa reunión, apoyada por otros países, sobre la participación de Israel, pero no llegó a producirse. "Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", defendió la Corporación en un comunicado.

Además de no formar parte del festival del año que viene, la postura de RTVE también implica que no emitirá ni las semifinales ni la final, que se celebrarán en mayo en Viena (Austria). Cabe recordar que Eurovisión suele ser el evento no deportivo más visto del año.

Sí se mantendrá la celebración del Benidorm Fest, para el que ya hay 18 artistas seleccionados y que se celebrará en febrero. Pierde el aliciente de las últimas ediciones, celebradas para seleccionar al representante español en Eurovisión, pero en esta ocasión sí tiene un suculento premio de 150.000 euros para el ganador. Lo que sí podrían verse tocadas son sus audiencias.

A través de Instagram, hemos preguntado a nuestros lectores qué definan en una palabra (hay quien ha necesitado alguna más) qué les parece la decisión tomada por RTVE. Estas son las opiniones que nos han dejado hasta el momento:

  • Maravilloso
  • Tardía 
  • Perfecto
  • Coherencia
  • Olé
  • Responsabilidad
  • Estupenda. Los derechos humanos y la vida están por encima
  • Acertada
  • ESTUPENDA
  • Perfecta
  • Lo mínimo que había que hacer
  • La mejor
  • Brillante
  • Chachi
  • Coherencia
  • Orgullo
  • Genial
  • Fantástico
  • NECESARIO
  • Perfecta
  • Acertada
  • La única opción, todos nos deberían copiar
  • Acertada
  • Correctísimooooo
  • Acertadísima
  • Cojonuda
  • Alegría
  • Imprescindible
  • Fantástica
  • Buena
  • Acertado
  • Perfecto
  • Estupenda
  • Perfecto
  • Necesaria
  • VALIENTE

Puedes dejarnos la palabra que elegirías tú en los comentarios y también votar en nuestra encuesta:

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 