Qué otros países podrían también irse de Eurovisión tras España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda

España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda anunciaron este jueves que abandonan el festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmara también ayer la participación de Israel en la próxima edición del concurso, que tendrá lugar en Viena (Austria).

Los organizadores del famoso certamen musical habían aplazado hasta este diciembre la decisión sobre si era conveniente la presencia de la televisión pública israelí en el festival por la ofensiva del gobierno de este país sobre Gaza, que algunas organizaciones y países han calificado como genocidio.

RTVE solicitó por escrito una votación secreta de todos los miembros sobre esta cuestión durante la Asamblea General de la UER celebrada ayer en Suiza, pero el organismo se negó y se limitó a someter a "referéndum" los cambios en el sistema de votación que anunció hace dos semanas, pero que no guardan relación directa sobre la presencia o no de Israel en el festival.

"Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", señaló RTVE en el posterior comunicado que publicó anunciando que, por primera vez desde 1961, España no participará en Eurovisión. "Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado", añadía en redes sociales José Pablo López, presidente de RTVE.

Al mismo tiempo que España se despedía de Eurovisión, otras cadenas públicas como la AVROTROS de Países Bajos, la RTÉ de Irlanda y la SVTLO eslovena tomaban la misma decisión. Pero la lista de salidas se ha detenido de momento en estas cuatro. La portuguesa RTP, una de las más críticas en el seno de la UER con Israel, anunció en su informativo de la noche que participaría en Viena 2026 y el conjunto de las televisiones nórdicas (Noruega, Suecia, Dinamarca o Finlandia) se pronunciaron en el mismo sentido.

Bélgica e Islandia, las dudas

Sólo hay dos países que han decidido darse un plazo para decidir si finalmente se retiran de Eurovisión. El primero de ellos es Bélgica, que se encuentra deliberando en estos momentos su participación. La representación de Bélgica, uno de los países fundadores del festival, se alterna cada año entre la flamenca VRT y la francófona RTBF, que es a quien le toca este año designar al representante y organizar su candidatura. Entre ambas hay una diferencia clara de opiniones: mientras la VRT se ha mostrado abiertamente crítica por la participación de Israel, la RTBF aún no ha confirmado su postura. Sin embargo, la misma cadena anunció en las horas previas a la Asamblea General de la UER que tiene designado a su candidato, lo que propiciaría finalmente su participación.

La televisión islandesa RÚV es la otra que podría dar portazo a Eurovisión. La junta directiva del canal debatirá este próximo miércoles si se queda o si sigue el ejemplo de los cuatro países que ya han abandonado. Cabe destacar que Islandia fue uno de los primeros países que ya amenazó con retirarse de Eurovisión en 2024 si Israel participaba. Además, diferentes encuestas publicadas señalan que un alto porcentaje de su población vería con buenas ojos dejar el concurso bajo las condiciones actuales.

¿Puede arrepentirse España?

Bélgica e Islandia no tienen mucho tiempo para decidirse. La UER señaló este jueves su intención de anunciar la lista de países participantes antes de la Navidad. Una vez los países se inscriben oficialmente en Eurovisión, ya no pueden retirarse salvo que abonen una importante multa económica. De ahí que España tampoco podrá cambiar su decisión en las próximas semanas y acabar compitiendo una vez se anuncie la lista oficial de participantes.

El director de Eurovisión, Martin Green, aseguró que espera la presencia de unos 35 países en la edición de 2026, teniendo en cuenta que ya se han confirmado los regresos de Bulgaria, Rumanía y Moldavia. En la edición de 2025 participaron 37 cadenas nacionales.