Esto hizo Melody el mismo día en el que España anunció que no iba Eurovisión por Israel

Melody va a pasar a la historia como, de momento, la última representante de España en Eurovisión. Con Esa diva, la artista dio a España la última actuación en el festival de la canción.

Este jueves, RTVE ha tomado la histórica decisión de abandonar el festival en su edición de 2026 por la presencia de Israel como denuncia por la masacre sobre Gaza que se ha perpetrado en este 2025.

La decisión de la cadena ha sido aplaudida por muchos y criticada desde Israel donde el medio The Jerusalem Post ha criticado esta decisión con dureza y ha metido a España, Países Bajos, Eslovaquia e Irlanda en el saco de los países antisemitas.

Algunos de los representantes de España en Eurovisión se han pronunciado al respecto en redes sociales. Blanca Paloma, participante en 2023, ha apoyado la decisión de RTVE: "Todo mi apoyo a la decisión histórica de @rtve frente a la participación de Israel en Eurovisión". Alfred, que estuvo con Amaia en 2018, ha mostrado su "orgullo" por la medida, que deja a España sin uno de sus días más señalados en lo que a audiencias se refiere.

De hecho, en esta última edición con Melody, la cadena fue líder indiscutible el pasado 17 de mayo con un 25,9%, su máximo diario desde la final de la Eurocopa de 2024. Lo que llevó a sus principales competidores, Antena 3 y Telecinco, a quedar por debajo del 8%.

El story de Melody en Instagram

Melody ya dejó su etapa en Eurovisión con una polémica rueda de prensa donde no quiso pronunciarse explícitamente sobre la participación de Israel. "Para mí es importante respetar el espíritu de paz con el que nació Eurovisión. Yo voy a hablar de arte pero por encima de todo lo que más deseo es que haya amor y paz y que ojalá esos conflictos que hay en todo el mundo terminasen. Los derechos de las personas están por encima de todo", dijo entonces.

Ahora, el mismo día en el que España ha anunciado que no estará en Eurovisión 2026, Melody ha puesto un storie en Instagram con la canción Esa diva en una nueva versión que estrenó hace una semana.