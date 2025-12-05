Un español que vive en Laponia de Finlandia sorprende al enseñar el electrodoméstico que tienen allí en las casas

Hay 3.122 españoles que viven en Finlandia, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a 1 de enero de 2023, y todos ellos conocen bien el tiempo extremo que hace en ese país en invierno. La situación se endurece todavía más en regiones como Laponia, al norte.

La temperatura media en diciembre ronda allí los –8 °C, las máximas medias diarias suelen estar cerca de –6 °C y las mínimas cerca de –12 °C, según Weather API. Con esos datos, no es de extrañar que el clima lo marque absolutamente todo: desde la ropa que hay que ponerse para salir a la calle hasta la forma en que se construyen los edificios.

Lo sabe bien Mauro, un español que vive en Laponia y que ha sorprendido a sus seguidores de TikTok al enseñar el electrodoméstico que hay allí en algunas casas. En un vídeo, se ve cómo entra en el hogar mientras fuera todo está cubierto por la nieve.

Cree que la "nevera-secadora" es "algo muy loco"

"Hay algo muy loco en Finlandia. Cuando tú entras en casa vienes lleno de nieve, con las notas mojadas y te tienes que quitar el traje lo primero, porque las casas están muy bien aclimatadas", explica.

Señala que lo más importante al entrar en casa es quitarse las botas lo primero para no llenar todo de nieve. "Y ahora veréis cómo secamos la ropa, porque la ropa viene mojada de nieve, de lluvia, de haberte caído o del calor que puede hacer, porque con toda la ropa térmica que llevas, si estás en movimiento, al final sudas", contextualiza.

"En diez minutos", toda la ropa seca

Dicho eso, entra en el interior de su casa y muestra la "nevera-secadora", un electrodoméstico que por fuera parece un frigorífico pero que, al abrirlo, está repleto de ganchos donde colgar ropa.

"Es una secadora donde tú pones tu ropa mojada. Una vez lo metes todo, simplemente cierras, lo pones a tope de temperatura y lo enciendes. Esto empieza a calentar y en diez minutos la tienes seca", explica Mauro.

En los comentarios, un usuario señala: "Lo que hace la gente normal en Finlandia, en realidad, no es meter la chaqueta en el armario. La ponen si acaso en el baño y a tomar viento". A eso ha respondido Mauro aclarando algo: "No suelo meter la chaqueta, meto calcetines, gorro, térmicas, buff y si tal los guantes!".