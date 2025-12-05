Aquí estamos otra vez: un nuevo fallo de Cloudflare tumba una gran cantidad de páginas webs en todo el mundo

No, no estás leyendo mal. Si está yendo mal un servicio digital, en la nube o cualquier aplicación, no está siendo cosa tuya ni de tu internet, ha vuelto a ser un 'viejo conocido', Cloudflare.

La compañía de infraestructura en la nube ha vuelto a sufrir un error que está dejando sin funcionar a numerosas webs de todo el mundo. Algo que ya pasó en el anterior fallo y que duró varias horas.

Según ha detallado en un aviso del estado del sistema, ha reconocido que hay "problemas con el servicio de Cloudflare" y que se está "investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las API relacionadas". "Los clientes que usan el Panel de Control o las API de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes podrían fallar o podrían aparecer errores", ha detallado.

Según las últimas actualizaciones, la compañía estadounidense ha abierto una investigación y en su actualización, ha asegurado que "se ha implementado una solución y estamos monitoreando los resultados", pero todavía no aparece como resuelto.

Mientras tanto, la web Downdetector, especializada en registrar los comentarios de los usuarios, que suelen reportar fallos y caídas, ha mostrado gráficas en las que las quejas se han disparado en los últimos minutos. Con comentarios de que ha dejado de ir bien en aplicaciones como Canva, Zoom, CaixaBank, Bankinter, AWS, Perplexity, LinkedIn, Vinted o Fortnite, entre muchas otras.