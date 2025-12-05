Pedro Piqueras recrea los pasos de 'Sálvame' y suelta una verdad que muy pocos esperan

El periodista Pedro Piqueras ha reaparecido en televisión para recordar una de las anécdotas más conocidas de su carrera profesional. Cuando era presentador de Informativos Telecinco, en varias ocasiones tuvo que lidiar con los pasos que le daban desde el programa Sálvame, extinto desde junio de 2023.

Aquellos comprometidos momentos fueron muy criticados desde dentro y fuera de Mediaset, pues algunos de ellos se produjeron en plena crisis de la COVID-19, con una cifra de muertes diarias alarmantes. Mientras en Sálvame todo eran risas y felicidad, en Informativos Telecinco se actualizaba la última hora de una pandemia que se estaba cobrando la vida de miles de españoles.

Pedro Piqueras ha repasado esos famosas transiciones en La noche golfa, el programa que Miguel Lago conduce en Telemadrid. El cómico gallego le ha recordado que ponía "la cara esa de..." cuando personajes como Raquel Mosquera o Anabel Pantoja cerraban Sálvame de forma peculiar. "No ponía ninguna cara, era la mía", ha asegurado entre risas.

Instantes después, Miguel Lago le ha invitado a recrear aquellos recordados pasos del programa de crónica social a Informativos Telecinco. "Amigos, muchísimas gracias por vernos, una vez más, aquí, en Telemadrinas, el mejor programa sobre bodas, bautizos y comuniones (…) Os dejamos con los compañeros de informativos. Adiós, hasta luego, ¡hola Pedro!", ha parodiado La noche golfa.

Acto seguido, Pedro Piqueras recogía el cable, haciendo las veces de presentador de informativos: "Gracias, gracias, compañeros. Día triste en España. Leticia Sabater saca un nuevo villancico", ha informado en tono de broma el veterano periodista.

"Me enfadé con Sálvame"

Momentos después ha hablado sobre aquella época en Informativos Telecinco, y ha confesado que su relación con el programa no era la mejor. "Me enfadé con Sálvame", ha reconocido entre risas y ante el aplauso del público. Y ha dado sus motivos. "La cifra de muertos era casi de un millar", ha argumentado.

"Yo estaba esperando a que me dieran paso, y lo que veía era una serie de gente que estaba bailando, estaba haciendo tal... y yo en ese momento me quedé como diciendo '¿pero por qué no me dan paso ya?'", ha contado en el programa de Telemadrid.

Aquellas transiciones, según Piqueras, provocaba que los espectadores de Telecinco vivieran "una doble realidad: la realidad de Sálvame y la realidad de lo que estaba ocurriendo en España". Asimismo, ha apuntado que "es bastante duro dar una noticia de estas cuando estás precedido por lo que he contado".

No obstante, ha querido aclarar que su relación con la gente de Sálvame era "estupenda". "Nos veíamos en el comedor, en los pasillos de Telecinco nos veíamos todos.... Belén Esteban ha sido cariñosísima conmigo", ha contado.