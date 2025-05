No solo desobediencia y rebeldía: revela el rasgo 'positivo' que delata a los jóvenes superdotados desde muy pequeños

La usuaria de TikTok @almagaldxn ha compartido en su perfil un vídeo en el que ha contado una serie de "cosas que hacía de niña teniendo altas capacidades". Una de las que ha señalado es que se trataba de una niña "muy sensible, muy empática y muy intransigente con mis valores, que habitualmente se distancian bastante de lo común".

"Muchos adultos esto lo veían como rebeldía o ganas de llamar la atención, siendo diferente", ha añadido.

Otro de los rasgos que ha señalado pasa por "cuestionarlo todo y necesitar saber el porqué para poder entender las cosas", ha dicho. Es por ello que, tal y como ha contado, "realizaba preguntas muy reflexivas a los adultos y les cuestionaba muchas cosas".

Un acto que, "en muchas ocasiones", tanto profesores como otros adultos, según ella, también interpretaban "como un acto de rebeldía y desobediencia". Y "lo que realmente era una forma de entender el mundo y un gran ansia de conocimiento", ha añadido.

Finalmente, ha hablado de su perfeccionismo. "Tengo muchas ambiciones, pero toda la vida he tenido miedo de empezar algo por si no se me daba todo lo bien que yo creía que se me tenía que dar", ha reconocido. Y, precisamente por ello, ha llegado "muchas veces" a quedarse bloqueada ante según qué tareas "por tener ansiedad o no ser lo suficientemente buena".

Por el mismo motivo, "solía empezar muchos proyectos que no terminaba", ha apuntado antes de concluir que su entorno o interpretaba como que estaba "siendo vaga o perezosa".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.