Pedro Sánchez comparece este lunes en La Moncloa, previsiblemente para anunciar el relevo de Pilar Alegría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional a las 8:30 este lunes desde el Palacio de la Moncloa. Previsiblemente, anunciará el relevo de Pilar Alegría, quien hasta el pasado martes fue ministra portavoz y titular de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Alegría se despidió en el Consejo de Ministros del martes para pasar a centrarse su candidatura a presidenta autonómica en las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero.

De su relevo en el Gobierno sólo se conoce que será una mujer, como adelantó el presidente en la copa de Navidad que ofreció hace unos días en La Moncloa. Está por ver si será una de las actuales integrantes del Consejo de Ministros o si supondrá una incorporación.

Se espera asimismo que este lunes Sánchez detalle si la mujer designada ocupará la portavocía y el Ministerio o si estas funciones recaerán en dos personas.

El anuncio tendrá lugar apenas minutos antes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y un día antes del primer Consejo de Ministros al que tendrá que enfrentarse quien suceda a Alegría.

Recuerda Europa Press que Sánchez ha venido trasladando que está muy satisfecho con todos sus ministros y solo tiene intención de llevar a cabo los cambios imprescindibles para sustituir a los ministros que a la vez son candidatos a distintas elecciones autonómicas.

En su despedida del Consejo de Ministros, Alegría recalcó: "No ha habido día que no me haya sentido una privilegiada. Ha sido un orgullo y un honor".

"Yo vengo de un pueblo de 400 habitantes. Imaginen lo que supone para una persona como yo llegar a un ministerio tan importante como el de Educación. No hay política más transformadora para un país como es la educación. Estoy feliz del trabajo realizado, pero sobre todo emocionada por la etapa política que voy a abrir ahora. Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto", subrayó.