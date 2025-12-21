Revilla revela los mensajes que Feijóo le ha mandado por SMS: mira a la cámara, se encoge de hombros y le lanza este aviso

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha protagonizado una escena este sábado en el plató de laSexta Xplica que seguro que va a generar muchos comentarios. En concreto, ha revelado que recibe unos presuntos mensajes por SMS del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Supongo que es por error, porque dice cosas... 'Viene la tancana por la puerta de atrás. Por delante sale y el otro entra'. Eso me dice en el último", ha señalado el exmandatario cántabro.

Revilla ha asegurado que le parece "un poco indiscreto" sacar las conversaciones, pero ha querido dejarle un aviso desde el plató de laSextaXplica, tras mirar a cámara y encogerse de hombros.

"Si me estás escuchando, querido Feijóo, me están llegando cosas... Me estás mandando mensajes que yo no entiendo lo que me dices. Probablemente, se lo mandes a alguien, que tenéis una clave y entre vosotros os entendéis. A mí me hablas de cosas que no las encuentro racionales", ha desvelado, antes diciendo que de que igual lo hace porque tendrá "miedo que se descubra" algo.

El presentador del programa, José Yélamo, ha explicado que "todo esto, por SMS, tú no tienes WhatsApp". "Sí. Yo voy a aquí... Ahora, al final, aparece un mensaje que dice 'de Feijóo a Revilla'. No sé qué dicen. Yo creo, porque no es el único. Creo que él tiene alguna persona a la que hablando de esa manera sólo ellos entienden lo que se dicen, ante el riesgo de que pueda caer en manos que puedan utilizarlo", ha razonado.

"Un día sí le dije: 'No entiendo nada'. La primera vez. Me dijo: 'me he confundido'. No tiene importancia", ha añadido, pese a haberle pedido al líder del PP que le deje de mandar unos mensajes que, lo mire por donde lo mire, el expresidente cántabro no logra comprender y considera que es en clave.