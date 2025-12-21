Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Inquietud en Alemania ante la nueva multa de 3.000 euros que puede caer en España por hacer yoga
Prácticas como el yoga o el pilates no estarán prohibidas, pero sí estrictamente reguladas cuando se realicen en grupo y de forma organizada.

Daniel Cáceres Garriga
Practicando yoga en la playa
Practicando yoga en la playaGetty Images

La idea de reunirse con amigos para practicar yoga al aire libre, algo habitual en muchos destinos turísticos, ha provocado sorpresa en Alemania. El motivo es una nueva normativa en la isla balear de Formentera que contempla sanciones de hasta 3.000 euros por organizar actividades deportivas en espacios naturales sin autorización. El medio alemán Focus se hace eco del caso con evidente asombro, subrayando el contraste entre la imagen relajada de la isla y la dureza de las multas previstas.

Según explica Focus, el Consell Insular de Formentera prepara una ordenanza para regular el uso de parques y zonas naturales con fines deportivos. La información, publicada inicialmente por el Periódico de Ibiza, aclara que prácticas como el yoga o el pilates no estarán prohibidas, pero sí estrictamente reguladas cuando se realicen en grupo y de forma organizada.

El nuevo reglamento fija que el número máximo de participantes será de doce personas y obliga a contar con un seguro de responsabilidad civil, además de la inscripción previa en un registro de actividades físicas y deportivas. Quien incumpla estas normas se expone a multas que van desde los 100 hasta los 3.000 euros, así como a la suspensión temporal de la actividad en caso de reincidencia o si se considera que existe un riesgo grave.

Desde Alemania, Focus destaca que este tipo de sanciones resultan llamativas para muchos turistas centroeuropeos, acostumbrados a ver sesiones informales de yoga en parques urbanos sin mayor problema. El medio subraya que, en el contexto español, la normativa responde a una estrategia más amplia de control del espacio público en zonas con alta presión turística.

El concejal de Deportes de Formentera, Hugo Martínez, defendió la medida en declaraciones al Periódico de Ibiza. "Estamos poniendo orden para garantizar la convivencia, la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades para todos los profesionales e instituciones", afirmó. Según explicó, la isla apuesta por un modelo de actividad física saludable, pero también por el respeto al entorno y al descanso de los vecinos.

Focus recuerda que esta regulación se suma a otras restricciones que afectan a los visitantes en España. A partir de 2026, entrarán en vigor nuevas normas de tráfico y medioambientales, como el uso obligatorio de la luz de emergencia V16 en vehículos matriculados en España y la ampliación de zonas de bajas emisiones en grandes ciudades. En el caso de Formentera, ya existen limitaciones estacionales al tráfico y normas más estrictas en materia medioambiental.

