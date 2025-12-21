Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le recuerdan a Alberto San Juan lo que hizo con Guillermo Toledo en los Goya del 'No a la guerra' y contesta con esta frase
Protagonizaron una escena que sigue generando reacciones más de dos décadas después.

Sergio Coto
Fotomontaje de Alberto San Juan y Guillermo Toledo.
Fotomontaje de Alberto San Juan y Guillermo Toledo.GTRES

El actor Alberto San Juan, ganador de dos Premios Goya, ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que ha hablado con total sinceridad del momento que sigue siendo recordado del día que presentó la gala de los Goya junto a Guillermo Toledo, en 2003.

Ambos intérpretes fueron protagonistas por una escena muy concreta. Impulsaron un movimiento en plena gala para decir 'No a la guerra', rechazando la invasión de Irak y el envío de tropas por parte del Gobierno de José María Aznar.

Preguntado por la imagen en la que tanto Alberto San Juan como Guillermo Toledo se pusieron dos camisetas en mitad de la gala con el mensaje, 'No a la guerra', el actor ha sido rotundo.

22 años después de aquella escena, Alberto San Juan ha dejado bastante clara su opinión a día de hoy sobre la histórica imagen. "Alegría de verme con un hermano de vida en una de esas raras ocasiones de celebración democrática popular", ha señalado.

Tras ello, también le han preguntado que qué haría si el PP y Abascal forman Gobierno en España. "Seguir viviendo, ¿qué voy a hacer? Como me gusta decir, amo a España. No es coña", ha explicado.

"Es el país donde he crecido y donde están mis recuerdos, mis afectos y mis amores. Entonces, ¿por qué me voy a exiliar? Como me habías dicho hace un momento que estábamos terminando, te iba a decir que estaba feliz de no haber hablado de política", ha razonado.

Alberto San Juan ha confesado que él está "alerta" porque cree que "el ser humano no ha conocido una experiencia democrática plena, pero la democracia parcial que hemos tenido está siendo desplazada a gran velocidad por un proyecto autoritario que me da mucho miedo". "No estoy cansado, pero sí alerta e inquieto. Y, ante eso, creo que la única posibilidad de supervivencia es hacer comunidad y cuidarnos los unos a los otros", ha sentenciado.

