Compra turrón de jamón, lo prueba y comparte su veredicto: "Nos hemos quedado con unas caras al probarlo..."

Llega la época favorita para todas aquellas personas amantes de los dulces, de los postres y de todos este tipo de productos: la Navidad. Cada vez con más antelación se empiezan a colocar los turrones o polvorones en las estanterías de los supermercados y a incentivar a la población a que consuman todos estos productos.

Además, con fechas señaladas como Halloween, los ya habituales encendidos de las navideñas o el puente de diciembre, el consumo de postres se incrementa año tras año provocando que desde las turroneras o las diferentes empresas que hacen estos productos saquen también una mayor variedad.

Por ello, la creadora de contenido Ana Hyrule, conocida en la red social de X bajo el nombre de @analorule9, ha publicado un tuit en el que compraba en un supermercado un turrón de jamón serrano. "Praliné de almendra con crujiente de jamón Enrique Tomás", se puede leer en la caja del producto.

"QUE ME HE COMPRADO UN TURRÓN DE JAMÓN. Estará bueno????", se ha preguntado la usuaria, que tiene más de 10.000 seguidores en esta plataforma, conocida por todos como Twitter.

El veredicto de la usuaria

Si puso este tuit y causó sensación entre los usuarios, su veredicto también ha sido muy aclamado por los tuiteros. "Update: no me ha gustado. Sabe a croqueta de jamón con chocolate", ha escrito.

Entre las respuestas que ha recibido, a más de una persona le ha picado el gusanillo y ya han avisado que lo quieren probar para poder valorar por ellos mismos este llamativo turrón. Otros, en cambio, habían anticipado que esa mezcla no podía ser buena.

"Primera regla de los turrones raros a precio desorbitado: por muy caro que lo vendan si suena a mala idea es una mala idea pero alguien lo comprará y les compensará", ha tuiteado por ejemplo @Evilinx.

También está el que se resigna por el hecho de que cada vez se hagan más variedades de turrones por consumismo.