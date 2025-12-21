Un hombre de 50 años lleva 3 años buscando trabajo sin éxito y los expertos le hablan claro: debe mentir

Durante casi tres años, la vida profesional de Miles Bradley ha estado marcada por la espera. Su historia, recogida por el medio estadounidense Business Insider a partir de un testimonio en primera persona, refleja una realidad cada vez más común en el mercado laboral tecnológico: profesionales con amplia experiencia que no logran volver a engancharse al empleo tras un despido.

Bradley, neoyorquino y mayor de 50 años, perdió su trabajo en octubre de 2022 como ingeniero de software en AT&T, una de las grandes compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos. Desde entonces, ha enviado cientos de candidaturas sin éxito. A lo largo de este proceso, explica que ha recibido consejos muy diversos por parte de expertos en recursos humanos, algunos razonables y otros que le han generado un conflicto ético difícil de asumir.

Entre las recomendaciones más habituales estaba la de adaptar su currículum a cada vacante concreta, algo que aceptó sin reparos. Sin embargo, según relata, algunos reclutadores fueron más allá y reescribieron su CV de forma sustancial sin consultarle. Esos cambios, reconoce, parecían abrirle puertas y le permitieron acceder a entrevistas. Aun así, cuando comprobaba que el currículum enviado no reflejaba fielmente su trayectoria, optaba por retirarse del proceso. "Pensé: 'Espera un momento, este currículum no me representa en absoluto y, éticamente, no puedo hacer esto'", explica.

El caso de Bradley ilustra, según Business Insider, una tendencia preocupante. En un mercado laboral cada vez más competitivo, algunas empresas parecen esperar al candidato perfecto, alguien que encaje al cien por cien en una descripción de puesto muy concreta. "La industria se ha vuelto adicta a encontrar al candidato perfecto", afirma Bradley. "Quieren a alguien que se ajuste exactamente a lo que buscan". En ese contexto, competir contra currículums inflados o directamente falsos se vuelve una tarea casi imposible para quienes se niegan a exagerar su experiencia.

Los datos oficiales en Estados Unidos refuerzan esta percepción. Muchas empresas están tardando más en cubrir vacantes, ya sea por la incertidumbre económica o por una búsqueda excesivamente minuciosa del perfil ideal. Mientras tanto, los candidatos acumulan meses o años de desempleo.

En lo personal, Bradley ha intentado adaptarse. Tras agotar las opciones en puestos directivos de ingeniería, amplió su búsqueda a perfiles de gestión de producto, análisis de negocio e incluso trabajos fuera del sector tecnológico, como barista. La falta de ingresos ha tenido impacto en sus finanzas, pero destaca el apoyo de su pareja y su familia como un pilar clave.

Para sobrevivir, ha adoptado un estilo de vida minimalista extremo. Antes del despido tenía varios coches; ahora conserva uno de más de 15 años. "Eso significa que no compro nada que no necesite. Lo he reducido todo a unas cuantas mochilas con cosas", señala. Aun así, mantiene cierta perspectiva: "Sigo viviendo entre los más ricos del mundo. ¿Por qué debería estar molesto?".

De cara al futuro, asume que su situación puede no cambiar, pero no se plantea rendirse. Seguir buscando empleo es, para él, la única opción.