Daniel Guzmán ve la imagen más comentada de Santiago Abascal en Extremadura y lo sentencia en poquísimas palabras

Unas imágenes del líder de Vox, Santiago Abascal, llevan dando de qué hablar toda la campaña electoral extremeña. Las subió él mismo a su cuenta de Instagram y en ellas aparecía montando a caballo en el campo extremeño con un atuendo que ha generado multitud de comentarios y que ha repetido en algunos actos en localidades de la zona.

En concreto, han sido muchos los que han recordado la forma en que vestían los señoritos de Los Santos Inocentes, la película de 1984 dirigida por Mario Camus y que suponía la adaptación a la pantalla del libro del mismo nombre de Miguel Delibes.

El actor Daniel Guzmán es uno de los que, con gran sonoridad, ha hecho esa comparación. Guzmán se ha hecho eco de un videomontaje en el que Abascal aparece así vestido gritando el recordado "Marciaaaaaaal Ruiz Escribano, para serviros" que popularizó Muchachada Nui. Y, junto a esas imágenes, el actor ha escrito: "Vuelven Los santos inocentes".

En poco más de un día, el mensaje se había compartido ya más de 700 veces y recibido más de 2.000 'me gusta'.

En su último acto de campaña, Abascal arremetió contra "el bipartidismo", equiparando al PP y al PSOE por los casos de presunta corrupción que les afectan y culpándoles de los problemas que aquejan a la región.

"Tenemos enfrente la corrupción de unos y de otros", ha avisado Abascal en el Palacio de Congresos de Badajoz. El líder de Vox ha comenzado por el PSOE y ha puesto el foco en el presidente, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "pronto estará en la cárcel" porque su formación "lo va a sentar en el banquillo".

"Está atornillado en La Moncloa para protegerse y no asumir sus responsabilidades criminales", ha continuado Abascal, que ha recordado que los tres que le acompañaban en a campaña para las primarias socialistas que ganó en 2017, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, ya están en la cárcel por presuntos casos de corrupción.