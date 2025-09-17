Qué es Roblox y por qué esta plataforma de juegos puede ser peligrosa para los menores

Depende de la edad que tengas, quizás has escuchado hablar de Roblox, o quizá no. Si todavía no lo has hecho, deberías conocer que Roblox es una plataforma de juegos online con millones de usuarios en todo el mundo. La mayor parte de sus usuarios son personas jóvenes que entran aquí para jugar y divertirse. Además, tiene un aspecto social al poder formarse comunidades de jugadores. ¿Qué podría salir mal?

Lamentablemente, Roblox esconde enormes peligros como estafas, grooming (acoso sexual a menores) o ciberacoso. También facilita el acceso a la pornografía, como se pudo comprobar cuando en un momento del reality Las Kardashian, uno de los hijos de Kim Kardashian, Saint West, encontró en Roblox un anuncio sobre el vídeo sexual que se filtró de su madre años atrás.

El trágico suicidio de un adolescente acosado

Ha habido casos todavía más graves, como el del suicidio de Ethan Dallas, un joven de 15 años con autismo que había conocido años antes a otra persona que se hacía llamar Nate en Roblox. Como indica The New York Times, Ethan había empezado a jugar en Roblox a los 7 años con el permiso de sus padres, que establecieron controles parentales que limitaban el tiempo que pasaba en la plataforma y aprobaban las solicitudes de amistad. Sin embargo, eso no impedía que pudiera comunicarse con adultos, algo que sus padres no sabían.

Ocho años después de sus inicios en la plataforma, Dallas se comunicó con su madre para decirle que se sentía muy mal consigo mismo y que sentía que no valía nada. Terminó confesándole que había conocido en Roblox a alguien llamado Nate. Jugaban juntos, chateaban y se hicieron amigos. Nate le enseñó a desactivar controles parentales y sus conversaciones subieron de tono. Pasaron de Roblox a una app llamada Discord, donde Nate exigió fotos íntimas de Ethan con la amenaza de que si no lo hacía, haría públicas sus charlas privadas.

Desgraciadamente, Ethan sufrió ataques de ira muy graves que llevaron a que recibiera tratamiento. Y en abril de 2024, cuatro meses después de haberse sincerado con su madre, se suicidó. Fue entonces cuando su madre obtuvo respuestas. Descubrió que detrás de Nate parecía esconderse Timothy O'Connor, un hombre de 37 años que había sido detenido por posesión de pornografía infantil. La madre de Ethan demandó a Roblox por homicidio involuntario debido a que todo empezó en una plataforma que no pudo o no supo proteger a un menor.

Es fácil crear una cuenta de Roblox, donde además puedes jugar gratis. También puedes comunicarte con otros, algo que puede ser bueno en sí mismo, pero que resulta peligroso cuando hay menores si no se ponen barreras. Como detalla el citado medio, Roblox ha tratado de tomar medidas para protegerles. De esta manera, idearon una verificación de edad de los usuarios escaneando vídeos de sus caras. Sin embargo, si un usuario juega con la cuenta de otra persona, puedes saltarte la restricción.

Así, tenemos una plataforma en la que menores y adultos pasan mucho tiempo jugando y donde se ha demostrado que Roblox atrae a potenciales delincuentes que ponen en riesgo a menores. Mientras tanto, los padres pueden desconocer el infierno que atraviesan sus hijos. Por ello es necesario que los controles funcionen para que la plataforma sea segura.