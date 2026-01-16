Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"A tu lado, siempre": el conciso mensaje de apoyo de Miranda Rijnsburger a Julio Iglesias
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

"A tu lado, siempre": el conciso mensaje de apoyo de Miranda Rijnsburger a Julio Iglesias

La pareja del artista ha dejado unas escuetas palabras a su comunicado.

Marina Prats
Marina Prats
Miranda Rijnsburguer y Julio Iglesias en 2002.
Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias en 2002.Fernando Camino

Después de días copando titulares por las acusaciones de agresión sexual, este viernes amanecía con las primeras palabras de Julio Iglesias mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En él, el cantante de temas como Hey niega "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y califica los testimonios como "falsos" y que le causan "gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", ha añadido antes de lanzar un mensaje a todos aquellos que le han apoyado. "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha recalcado en su post.

Tras su mensaje, ha recibido rápidamente unas cortas palabras de apoyo de su mujer, Miranda Rijnsburger, quien le ha puesto "a tu lado, siempre" junto a un emoji de corazón de color blanco. Se trata de la primera declaración pública de la que es su mujer desde 2010 y madre de cinco de sus hijos.

La guardiana de su patrimonio

A pesar de que la pareja no hace vida en común desde hace años y que Iglesias reside entre Bahamas y República Dominicana y Rijnsburger hace su vida entre Miami y la casa familiar en Ojén (Málaga), donde residiría con sus hijos.

La boda entre ambos se celebró el 24 de agosto de 2010 en la mencionada finca de Ojén, con sus cinco hijos presentes: Miguel, que nació en 1997; Rodrigo, en 1999; Cristina y Victoria, en 2001; y Guillermo, en 2007 y en la que contó también con la presencia del servicio de la vivienda.

Además de la vida maternal, la modelo neerlandesa se encarga de gestionar buena parte de las sociedades y propiedades de Iglesias. Por ejemplo, la modelo es titular de las empresas Androsemo SL y Bellevue Costa Sol SA, dedicada a la gestión inmobiliaria.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 