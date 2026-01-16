"A tu lado, siempre": el conciso mensaje de apoyo de Miranda Rijnsburger a Julio Iglesias

Después de días copando titulares por las acusaciones de agresión sexual, este viernes amanecía con las primeras palabras de Julio Iglesias mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En él, el cantante de temas como Hey niega "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y califica los testimonios como "falsos" y que le causan "gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", ha añadido antes de lanzar un mensaje a todos aquellos que le han apoyado. "No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha recalcado en su post.

Tras su mensaje, ha recibido rápidamente unas cortas palabras de apoyo de su mujer, Miranda Rijnsburger, quien le ha puesto "a tu lado, siempre" junto a un emoji de corazón de color blanco. Se trata de la primera declaración pública de la que es su mujer desde 2010 y madre de cinco de sus hijos.

La guardiana de su patrimonio

A pesar de que la pareja no hace vida en común desde hace años y que Iglesias reside entre Bahamas y República Dominicana y Rijnsburger hace su vida entre Miami y la casa familiar en Ojén (Málaga), donde residiría con sus hijos.

La boda entre ambos se celebró el 24 de agosto de 2010 en la mencionada finca de Ojén, con sus cinco hijos presentes: Miguel, que nació en 1997; Rodrigo, en 1999; Cristina y Victoria, en 2001; y Guillermo, en 2007 y en la que contó también con la presencia del servicio de la vivienda.

Además de la vida maternal, la modelo neerlandesa se encarga de gestionar buena parte de las sociedades y propiedades de Iglesias. Por ejemplo, la modelo es titular de las empresas Androsemo SL y Bellevue Costa Sol SA, dedicada a la gestión inmobiliaria.