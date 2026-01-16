Julio Iglesias sale por primera vez al paso de las acusaciones de sus exempleadas: "Nunca había sentido tanta maldad"

Julio Iglesias, reconocido durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston, Massachusetts (Estados Unidos), el 8 de mayo de 2015.

El cantante Julio Iglesias ha roto su silencio este viernes, a través de un comunicado, afrontando por escrito ha escrito las acusaciones de dos extrabajadoras en una de sus mansiones, que lo señalan por supuesto abuso sexual y de poder. Niega la mayor: descarta "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y ha tildado sus testimonios de "falsos".

"Me causan una gran tristeza", ha añadido sobre las demandas, en la publicación que ha compartido en sus redes sociales. Los casos fueron desvelados por una investigación periodística conjunta de Univisión y Eldiario.es y ha acabado ya en los tribunales españoles, toda vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha abierto diligencias sobre el caso.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", ha afirmado, defendiéndose. Iglesias, además, ha querido hacer un guiño a aquellas personas que le defienden por su "cariño y lealtad" y ha dicho haber encontrado "mucho consuelo en ellas".

Esta es la primera vez que el cantante responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, después de los comentarios realizados por el entorno del artista a la revista Hola! en los que manifestó que todo se va aclarar y que está preparando su defensa.

Las claves de la denuncia

El pasado 5 de enero, la organización Women’s Link Worldwide presentó una denuncia contra el cantante, que recogía el testimonio de dos mujeres que lo acusaban de agredirlas sexualmente cuando trabajaban en sus mansiones en el Caribe en el año 2021.

En concreto, se remontan a hechos ocurridos en las residencias de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), en las que el artista, según las presuntas víctimas -que son una empleada de hogar y una fisioterapeuta- habrían sufrido agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y un clima de control y humillaciones.

En la denuncia se le atribuyen a Iglesias no sólo delitos de agresión sexual, sino de trata de seres humanos.

El diario El País ha hablado con Jovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, y Gema Fernández, su directora legal para Europa, en una entrevista en la que explica las claves del caso.

El modus operandi: Según expone la organización, el cantante contrataba para servicio doméstico o asistencia siempre a “mujeres con un determinado perfil”: “Jóvenes, siempre latinas, por lo general racializadas y que tuvieran un físico de su agrado”: “Los atributos físicos primaban sobre cualquier otra consideración”, añade Fernández.

Tenían una situación vulnerable. La organización recuerda la esfera de poder que rodea al cantante: "Todas esas mujeres sufren mucho para, primero identificar lo que les está ocurriendo, y luego identificar cuáles serían los pasos que pueden dar para sobrevivir".

¿Por qué lo denuncian por trata? La organización defiende que el cantante engañaba a las mujeres, las amenazaba si no obedecían y ejercía contra ellas violencia en distintas formas, además de diversos tipos de coacción.

¿Y por qué en un tribunal español? “Tras preguntar a las víctimas qué idea de justicia tienen, qué necesitan, qué buscan, identificamos que la justicia española como una vía que puede dar respuesta a sus demandas”.

Iglesias ya ha escogido abogado en España. Se trata de José Antonio Choaclán. El letrado es muy conocido, porque ya se ha hecho cargos de procesos de reconocidas personalidades, como el empresario y comisionista Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo y Corinna Larsen.