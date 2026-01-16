Miranda Rijnsburger: la discreta y callada mujer de Julio Iglesias con la que hace años que no convive y a la que confía su patrimonio

La modelo Holandesa Miranda Rijnsburger conoció a Julio Iglesias en el aeropuerto de Yakarta en 1990. Cuentan que el cantante sufrió un auténtico flechazo por ella y desde entonces no se separaron. Ahora, cuando dos de sus extrabajadoras han decidido denunciar a la superestrella de la canción por trata de seres humanos, acoso y agresión sexual y delito contra los derechos de los trabajadores, el papel de la que ha sido su pareja durante más de 35 años –y su mujer desde hace 25–, así como el punto en el que se encontraba esa relación, cobra un notable interés.

Las últimas informaciones ante el terremoto que ha supuesto la investigación publicada en elDiario.es apuntan a que, en los últimos años, la relación entre Julio y Miranda ha sido muy distante y casi se podría decir que inexistente, y su vida conyugal poco tiene que ver con la idílica imagen familiar de los reportajes que aparecían en prensa.

Julio Iglesias conoció a Miranda Rijnsburger en 1990, pero no se casaron hasta 2010. Corbis via Getty Images

"La familia Iglesias Rinjsburger realizaba su vida por separado y en dos grandes bloques. Por un lado, el progenitor en solitario, tal y como él desea, permanecía aislado en Bahamas y República Dominicana, mientras que la exmodelo y cantante estaba al cargo de sus cinco hijos en común en su residencia de Miami y con varias visitas anuales a la finca de Ojén (Málaga)", recoge la revista Vanitatis a partir del testimonio del personas de su entorno. Además, todos coinciden en destacar su discreción y saber estar, a pesar de ser la mujer de uno de los hombres más famosos de España

Ni una palabra fea, ni una queja

Cuando se conocieron, la modelo holandesa tenía 24 años. Julio, con 46, aportaba un matrimonio y tres hijos a sus espaldas, además de gran fama de mujeriego y algunas relaciones 'más serias' que habían ocupado numerosas crónicas en la prensa rosa. A los seis meses, ella se mudó a Miami para vivir con él y de esta manera se oficializó ese noviazgo. Tres décadas después y cinco hijos en común nadie ponía en duda esa historia de amor.

"Merecida o no, la suerte que ha tenido Julio con Miranda no es pequeña. No solo ha estado ahí siempre, y hablamos de cinco hijos, sino que no se le conoce una palabra fea, ni una queja, ni un narcisismo extemporáneo, ni una indiscreción", escribe Ignacio Peyró en El español que enamoró al mundo: Una vida de Julio Iglesias, la biografía del cantante que será revisada a partir de la denuncia de las dos trabajadoras.

En ella también cuenta su autor que el cantante accedió a casarse porque Eduardo Sánchez Junco, el presidente de ¡Hola!, en su lecho de muerte así se lo pidió. La boda se celebró el 24 de agosto de 2010 en la mencionada finca de Ojén, con sus cinco hijos presentes: Miguel, que nació en 1997; Rodrigo, en 1999; Cristina y Victoria, en 2001; y Guillermo, en 2007.

Miranda Rijnsburger con una de sus hijas durante una estancia en Marbella. GTRES

Además de al cuidado de sus hijos, Miranda, que reside en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami, también "está al cargo, holandesa al fin y al cabo, de no pocas empresas y dineros".

Según la lista Forbes de 2025, el cantante de Wendolin posee una fortuna valorada 630 millones de euros que comparte con su mujer, que gestiona el patrimonio inmobiliario de la pareja en España a través de sociedades y es propietaria de la finca Cinco Lunas en Ojén (Málaga), donde suele pasar semanas durante el verano. Y desde hace años ella sola, sin su marido, o con alguno de sus hijos.