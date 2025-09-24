Alba Flores sale de su último armario por su padre: "Era otro estigma gordísimo"

Alba Flores ha decidido que, esta vez, la intimidad no se queda en casa. Llega a San Sebastián con un documental que lleva su apellido y, sobre todo, el de él: Antonio. La película, dirigida por Isaki Lacuesta y Elena Molina, la acompaña en un viaje que mezcla duelo, memoria y una pregunta incómoda que llevaba años esquivando: cómo contar, sin moralina ni tabúes, la parte de la biografía que siempre encasilla a los suyos.

La actriz no se ha guardado nada. “Yo, que he salido de tantos armarios en mi vida por ser mujer, por mi sexualidad, por mi gitanidad, de pronto me di cuenta de que la droga era otro estigma gordísimo. Si con el tiempo nos hemos ido empoderando en tantos otros asuntos sociales, ¿por qué con la droga no?”, confesó en una entrevista con Esquire.

Ese estigma, explica, le ha acompañado siempre. “La sociedad te perdona ser corrupto, cometer genocidios, ser un mal dirigente político, pero no te perdona haber abusado de las drogas porque ya eres un yonqui. Prefiero entender. No me parece justo ni por mi padre, ni por nadie que haya pasado por lo mismo”. Unas palabras que resumen la herida con la que convivieron miles de familias en los noventa y que ahora decide ponerle voz.

El estreno de Flores para Antonio en el Festival de San Sebastián ha sido el marco perfecto para poner sobre la mesa esa conversación pendiente. Ante la prensa, Alba reconoció que la película “ha marcado un antes y un después en mi vida tremendo. Nunca había hecho algo tan importante para mí misma y mi familia”. No solo por lo que cuenta, sino porque el rodaje le obligó a abrir cajones que llevaba décadas cerrados.

“Cuando empezamos a hacer la peli yo no era consciente de que no había hablado con mi familia de todo esto y fue descubrirlo ahí, con las manos en la masa. Todos hemos descubierto mucho de mi padre, pero también mucho de todos”, admitió. El proceso, añadió, no ha terminado: “Hoy la catarsis todavía tiene la oportunidad de darse. Pero algo que siento muy fuerte es mucha libertad, porque siento que había algo que hacer y se ha hecho. Me siento muy en paz”.

La cinta reconstruye la vida de Antonio Flores a través de materiales inéditos —vídeos caseros, fotos, dibujos, canciones— y de la memoria coral de su entorno. En pantalla aparecen su madre, Ana Villa, las inseparables tías Lolita y Rosario, y artistas como Joaquín Sabina, Ariel Rot, Antonio Carmona o Sílvia Pérez Cruz. Todos ellos conforman un retrato más completo del músico, más allá del mito que quedó congelado en los noventa.

Para Alba, el documental también ha sido la oportunidad de cantar de nuevo. Lo hace en la intimidad de la película con Una espina, tema emblemático de su padre, aunque reconoce que aún no se atreve a interpretarla entera en público. No buscaba una exhibición vocal, sino mostrar su dificultad y el camino personal que hay detrás.

Los directores del filme han insistido en que Flores para Antonio nació con vocación de ser universal. “Todo el mundo tiene en su familia silencios, asignaturas pendientes, ausencias que duelen”, explicó Molina. “Ha sido un proyecto muy vivo, en el que creemos que Antonio nos ha estado dirigiendo de alguna manera”, añadió Lacuesta, que también quiso reivindicar la faceta como actor del músico, eclipsada por su éxito en la música.

Tras su paso por el Zinemaldia, la película se estrenará en cines el 28 de noviembre antes de llegar a Movistar Plus+. Una fecha marcada en rojo para los fans de Antonio Flores y para quienes quieran asomarse a un retrato sin filtros: el de un hombre luminoso y contradictorio, contado desde el amor de su hija y con la valentía de poner nombre al que ella misma llama “otro estigma gordísimo”.