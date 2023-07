Alexia Rivas, obligada a visitar urgencias tras su paso por 'Supervivientes'

La exconcursante de Supervivientes (Telecinco), Alexia Rivas se ha visto obligada a ir a urgencias por un problema de salud. Tal y como ha contado ella misma en su cuenta de Instagram, sufría unos fuertes dolores abdominales.

Tras hacerse varias pruebas, ha dado a conocer el diagnóstico y todo apunta a que se trata de una bacteria que habría ingerido por un pescado mal cocinado durante su estancia en Honduras.

"Todo el rato me duele el estómago. Se me hincha muchísimo y me limita. Eso ha desembocado en que tengo ansiedad por la situación", ha relatado. La periodista tuvo que pasar varias pruebas médicas hasta dar con la causa de su dolencia lo que, según cuenta, le ha generado más ansiedad: "Estoy un poco bastante agobiada".

A pesar de las malas noticias, en su última historia de Instagram, Rivas ha querido tranquilizar a sus seguidores contándoles que ya tiene tratamiento. "Estoy segura de que día a día estaré mejor", ha destacado.