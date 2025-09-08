Angelina Jolie se emociona al recordar a su difunta madre y señala lo que se debería preguntar a una persona que tiene cáncer

En diferentes momentos de su existencia, Angelina Jolie ha sido más noticia por su vida personal, que por su carrera. Ocurrió cuando decidió someterse a una doble mastectomía preventiva en 2013, y dos años después decidió extirparse también los ovarios. No había cumplido todavía 40 años. Peor fue todo lo que vino después con su polémico divorcio de Brad Pitt, una lucha que se prolongó durante 8 años, hasta que el final de 2024 trajo por fin un acuerdo.

Todos esos recuerdos han vuelto con la película Couture, donde interpreta a una directora de cine a la que contratan para encargarse de un vídeo para un evento de moda de París. La cineasta atraviesa uno de sus peores momentos debido a que lidia contra un divorcio y con un diagnóstico de cáncer de mama.

Angelina Jolie en el Festival de Cine de Toronto 2025. GTRES

La actriz sí sabe lo que es una ruptura traumática, pero afortunadamente no ha tenido que pasar por un cáncer, en gran medida, posiblemente, por la decisión médica que tomó antes de cumplir 40 años. Pero sí tuvo el duro ejemplo de su abuela y de su madre, ambas fallecidas por esta enfermedad.

La madre de Angelina Jolie murió de cáncer

Y durante el estreno del citado largometraje en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Angelina Jolie habló de lo que comparte con su personaje, pero no hizo referencia a su traumático divorcio, sino que lo hizo recordando la enfermedad que acabó con la vida de su madre y su abuela.

Angelina Jolie en el estreno de la película 'Couture' en el Festival de Toronto 2025. John Salangsang/Shutterstock

Ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas en la que participó Angelina Jolie. En ella, una persona del público que había perdido a alguien cercano recientemente debido al cáncer, quiso saber qué mensaje de esperanza tenía la actriz para quienes se enfrentan a esta enfermedad.

Como recoge People, la actriz se emocionó al recordar la muerte de su madre, Marcheline Bertrand, fallecida en 2007 a los 56 años a causa de un cáncer. Lo primero que dijo que lamentaba mucho la pérdida de la persona que había realizado la pregunta.

Angelina Jolie y su madre, Marcheline Bertrand, en los Angeles. Ron Galella Collection via Getty

Después hizo referencia a lo que le dijo su propia madre cuando estaba enferma. "Creo que diré algo que recuerdo que mi madre decía cuando tenía cáncer. Una vez cenando me dijo que la gente le preguntaba cómo se sentía, y comentó: 'Todo el mundo me pregunta sobre el cáncer'. Así que yo diría, si conoces a alguien que esté pasando por algo así, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida. Es una persona completa y sigue viva", añadió Angelina Jolie, que comentó también que tiene 50 años, y que a esa edad, su madre y su abuela recibían quimioterapia.

Marcheline Bertrand fue primero diagnosticada con cáncer de ovario en 1999. Más tarde le encontraron cáncer de mama. Falleció en enero de 2007 a los 56 años. Por ello, Jolie se hizo unas pruebas que detectaron que tenía un gen llamado BRCA1. Cuando los médicos le dijeron que tenía un 87 por ciento de riesgo de padecer cáncer de mama, y un 50 por ciento de sufrir esta enfermedad en los ovarios, decidió primero someterse a una doble mastectomía en 2013, y dos años después extirparse los ovarios.