Angelina Jolie muestra las cicatrices de su mastectomía en la portada de 'Time' Francia: "Las comparto con muchas mujeres que amo"

En 2013 las palabras de Angelina Jolie en un artículo publicado en The New York Times dieron la vuelta al mundo. En él, la actriz, que se encontraba en la cúspide de su carrera así como de su mediática relación con Brad Pitt, revelaba que se había sometido a una doble mastectomía preventiva.

"Deseaba escribir esto para explicarle a otras mujeres que la decisión de someterse a una mastectomía no fue fácil. Pero ahora estoy muy satisfecha de haberlo hecho. Mis posibilidades de desarrollar un cáncer de mama se han reducido de un 87% a menos del 5%. Ahora puedo decirles a mis hijos que no tiene que temer porque me vayan a perder por un cáncer de mama", aseguró entonces.

Ahora, 12 años después, Jolie quiere seguir concienciando a las mujeres y a la población general del cáncer de mama y ha decidido hablar abiertamente de ello y de esas "cicatrices" de su pecho en una entrevista con la edición francesa de la revista Time. "Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo, Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres mostrar las suyas", ha señalado en la publicación, en cuya portada aparece enseñando el pecho y tapándoselo con ambas manos.

Según la publicación, la acción de Jolie en 2013 provocó lo que se conoce como "efecto Angelina", que se tradujo en un aumento del 20% en los diagnósticos de cáncer de mama en Francia. Es decir, una mayor concienciación social.

"Cuando en 2013 compartí mi experiencia, lo hice para animar a que se tomen decisiones informadas. Las decisiones en materia de salud deben ser personales, y las mujeres deben disponer de la información y del apoyo necesarios. El acceso a los controles y a la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia", ha enfatizado la actriz, que ha querido recalcarla importancia de la independencia de las mujeres a la hora de tomar decisiones sobre su salud.

"Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud y disponer de la información necesaria para tomar sus decisiones", ha señalado.

El cáncer de mama, en el cine

La actriz también ha revelado cómo le ha afectado su experiencia vital a la hora de abordar papeles en la ficción en los que se trate la enfermedad, como es Couture, una cinta ambientada en la Semana de la Moda de París en la que Jolie da vida a una cineasta diagnosticada con cáncer de mama y que llegará a las salas españolas el próximo mes de marzo.

"Demasiado a menudo, las películas sobre lo que enfrentan las mujeres —sobre todo el cáncer— hablan del final y de la tristeza, rara vez de la vida. Alice hizo una película sobre la vida y por eso los temas delicados que aborda están tratados con tanta delicadeza", ha detallado. "Es una historia muy personal para mí; conecté de inmediato con Maxine Walker, mi personaje", ha añadido.