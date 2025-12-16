La frase de Lorca en esta escena de la serie 'ENA' que no deja de compartirse: muy aplicable a la actualidad

La serie de TVE ENA. La reina Victoria Eugenia, que narra la vida de la reina Victoria Eugenia, ha sido una de las protagonistas de este último mes del año 2025. Este lunes, la primera cadena de la corporación pública emitió su quinto y penúltimo episodio y regaló un momento para los espectadores que se ha hecho viral y que ha sido recogido por varios tuiteros y compartidos en la red social de X.

Gracias a la aparición del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, interpretado por el actor Ángel Ruiz, esos segundos de la serie van a tener una gran trascendencia dentro del panorama audiovisual, tal y como sucedió con su irrupción en los capítulos de El Ministerio del Tiempo.

En la serie, Lorca aparece hablando con Carmen Moragas de una nueva obra de teatro que ha escrito y que es Así que pasen cinco años, escrita en 1931, en la que le confirma que tiene dudas de si la gente la va a entender.

En un diálogo de la serie, le dice a Moragas en una conversación en un bar que "Muñoz Secas es muy de derechas" Lorca afirma lo siguiente: "Y yo soy muy republicano. Nadie es malo por opinar diferente. Lo malo es no dejar opinar".

Las reacciones en X

Ha sido el tuitero @ElChicoComenta el que ha publicado esa escena y la frase del dramaturgo granadino y que en pocas horas ya supera las 7.000 reproducciones y los 350 me gusta.

Además de ese tuit, se pueden leer otros muchos mensajes similares en los que se recoge ese mismo mensaje. "Frase para reflexionar", ha escrito una usuaria. Otro afirma que es "emocionante y para enmarcar".

"Maravilloso Lorca en #Ena y esa gran frase que acaba de dejar", ha apuntado un tercer tuitero, compartiendo esas mismas palabras en el tuit.