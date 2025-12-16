Ayuso ya habla de la "herencia" que recibirá el PP y avisa a jóvenes de "que hay que trabajar fuerte"

Cuento de Navidad de... Ayuso. Pero con esa atmosfera narrativa de Dickens apropiada para las fechas tan señaladas que llegan. La de los jóvenes trabajadores deshollinando la chimenea, no la de la celebración hogareña ante la propia chimenea, claro. El Partido Popular de Madrid se fue ayer de fiesta en su tradicional cena en la que congrega a relevantes figuras de la cúpula popular, como ha sido el caso de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Ni él ni Isabel Díaz Ayuso han ocultado su absoluta euforia ante un PSOE en sus horas más bajas y a la espera de que el Gobierno de coalición progresista se derrumbe acorralado por el 'caso Koldo', la 'trama hidrocarburos' y derivados de esta como las acusaciones que pesan sobre Leire Díez, así como la cascada de denuncias de presuntos casos de acoso sexual y machismo.

Con todo este contexto en la espalda de los socialistas, Ayuso ha vertido unas curiosas declaraciones sobre ese futuro hipotético en el que el Partido Popular pasará a gobernar tras una eventual caída de Pedro Sánchez. Pero lo ha hecho con una suerte de advertencia, que ha comenzado de la siguiente forma: "Cuando llegue el Partido Popular [al Gobierno], presidente, que esto va a ser en cualquier momento... ¿qué herencia nos queda?".

¿Regreso al futuro de la "herencia" recibida?

A renglón seguido de esa pregunta a la audiencia, la de "¿qué herencia nos queda?", Ayuso ha continuado reflexionando. "Porque... ¿cómo le explicamos a los jóvenes que hay que trabajar fuerte?", ha enfatizado la también dirigente del PP de Madrid, pero ya con esa respuesta lista. "Que ellos quieren [presumiblemente, lo de trabajar fuerte], todos lo único que quieren es verdad y luz", se ha autorespondido Ayuso, continuando con un "pero": "Pero que no somos un país de agravios, de enfrentamientos, de '¿qué hay de lo mío?'".

Ayuso también ha interpelado a los autónomos -con alusión a su fiscalidad, pero no esa de rebaja de tributos que ha venido reclamando el PP al PSOE-: "¿Cómo les explicamos a tantos autónomos que tienen que confiar en volver a prosperar, pagar sus impuestos, ampliar sus negocios?". Después ella ha ampliado el público objetivo un poco más: "¿Cómo le decimos a esa España olvidada que está por todos los rincones del país que tiene que seguir adelante?". Pero sobre esto último ha puntualizado que "esto nos va a costar menos".

Después ha pasado al terreno del nacionalismo -el español- preguntándose: "¿Cómo le decimos a todos los habitantes, a todos los ciudadanos que viven y trabajan en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña [probablemente se refiera a vascos, navarros y catalanes] que siempre fueron profundamente españoles y que nos están separando como hermanos?

Ayuso, en su descripción de esa "herencia" que recibirá el PP, también ha tenido palabras para la posición de España y su liderazgo a escala internacional. "¿Cómo deshacer tanto daño? Tanto abandono a los ojos del mundo, enfrentados a democracias liberales, siempre fuera de las mesas de negociación más importantes". Pero, aún quedaba un golpe de efecto en forma de la clásica repetición y sin grandes alardes de figuras literarias. "¿Cómo deshacemos 'tonto' daño?", ha finalizado esta parte de su intervención con un pequeño defecto en la pronunciación al arrastrar las palabras.