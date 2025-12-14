Álvaro, joven profesor, tras ver el correo que le ha mandado un exalumno: "Lo que te llena ser maestro es increíble"

Ser profesor es una labor gratificante y enriquecedora, tanto profesional como personalmente, no obstante es un oficio que no siempre se ve valorado a la altura como se debería.

Álvaro Patón es un maestro de escuela primaria en Tenerife, el joven docente, quien además es influencer, con más de 1 millón de seguidores en Tiktok, comparte un video en el cual graba su reacción y posterior reflexión, después de leer un correo electrónico enviado por uno de sus exalumnos.

El mensaje del ex estudiante

“Hola profe, por aquí todo bien, como ya sabes, estamos en la ESO, y la verdad es que nos acordamos mucho de ti, aunque no te lo digamos tanto. Echamos de menos tus clases, sobre todo la de lengua, cuando hacíamos juego y nos reíamos todos juntos. Ahora todo es un poco diferente, los profes son más serios y ya nos reímos tanto como antes.

También nos han cambiado las cosas en los recreos, ya no nos juntamos tanto con las niñas y ahora vamos un poco más a nuestro rollo, pero seguimos siendo una piña como siempre decias tú. 'Que se acuerdan de mis frases', comenta el joven profesor.

Te escribo este correo en nombre de todos los chicos para decirte que te echamos un montón de menos, que nos acordamos mucho de ti y tus clases. Esperamos que te esté yendo todo genial, como lo estás haciendo. Te mandamos un fuerte abrazo por parte de todos”.

La reflexión de Álvaro

Tras leer en vos alta dicho mensaje, el docente fue contundente. “Entiendo perfectamente que haya trabajos en los que se cobre más, se pueda ascender más rápido en su puesto, lo que tú quieras, pero lo que te llena ser maestro profesor es increíble. Os juro que hacía tiempo no me escribían algo tan bonito, tan sincero y tan sentido porque es precioso”, afirmó en su video Álvaro.

Una relación como padre e hijo

Además, el joven habló sobre la cercana relación que construye con sus alumnos y lo difícil que es desapegarse emocionalmente de ellos.

“Esto es la parte negativa de ser profe, las despedías, os juro de verdad que no te preparan para despedirte de una clase con la que haces un vínculo, les coges cariño como si fuese padre e hijo y luego simplemente te queda o verlos por una pantalla o verlos por la calle y desearles suerte en la vida”, expresa el maestro.