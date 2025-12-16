El aviso de Antonio Resines: "Si no nos lo tomamos muy en serio, va a haber problemas pero muy gordos"

El actor Antonio Resines, ex presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y ganador de un premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista, ha lanzado un serio aviso sobre el deterioro de los servicios públicos en España.

En una entrevista en PeleLate, el canal de YouTube de la atleta Ana Peleteiro, Resines ha admitido que está preocupado "de verdad": "Porque lo que ves es que estamos en una situación extrañísima. Siempre ha habido enfrentamiento, siempre ha habido peleas y siempre ha habido clases, pero me da la impresión de que se está sobrepasando ya el nivel de enfrentamiento".

"No somos todos enemigos", ha reivindicado Resines, quien ha señalado que "otra cosa es que seas un oponente, una persona que piensa distinto": "Pero yo no te voy a matar por eso, pero hay momentos en que se dicen unas barbaridades…".

Resines, que estuvo en coma durante el Covid y desde entonces ha resaltado en numerosas ocasiones la importancia de los médicos y los servicios públicos, ha insistido en que "lo de la sanidad pública es fundamental": "Y hay un problema gravísimo, que los médicos te lo dicen. La sanidad pública está al borde del colapso".

"Recursos a las cosas que son la base del Estado del Bienestar"

"Si no nos lo tomamos muy en serio va a haber problemas pero muy gordos. No quiero hacer referencia al caso este cercanísimo de Andalucía y las mamografías, pero estas cosas empiezan a pasar porque no hay medios. Hay que ser justos, también porque somos muchos más que hace 20 años. Somos 10 millones de personas más, estamos cerca de los 50 millones", ha reconocido.

Resines ha admitido que "la diferencia es brutal" entre la España de ahora y la de hace dos décadas, pero ha insistido en que "hay que proveer de recursos a las cosas que son la base del Estado del Bienestar: sanidad, educación, cultura, infraestructuras".

"Tiene que haber fórmulas, se pueden corregir las cosas"

"Todo eso tiene que estar bien. ¿No da con los impuestos? Bueno, pues pensemos fórmulas, pero tiene que haber fórmulas, se pueden corregir las cosas. Pero pactemos entre todos. En cualquier caso, el número de gente que vota posiciones centradas, que no quiere decir moderadas, y que se podría poner de acuerdo el 70% del país. Señores, busquemos ese consenso", ha pedido.

El actor ha repetido que "todo el mundo puede pensar lo que le dé la gana", pero ha puesto en valor que "para que se puedan hacer reformas en serio hace falta que estemos de acuerdo dos tercios del país".

"Como no hagamos algo, vamos a tener un problema"

"Habría que buscar eso porque hay cosas que se nos van a ir de las manos y empieza a ser peligroso. Olvidémonos de política e ideología: la sanidad pública, la educación y la cultura. Como no hagamos algo, vamos a tener un problema gordo. Esto no lo digo yo, lo dice la gente que trabaja en la sanidad pública", ha remarcado.

También ha avisado del problema de la vivienda: "Nosotros estamos mejor que nuestros padres, pero hay un grupo de gente que a ver qué va a pasar. No los de tres años, que esos prefiero ya ni hablar, pero hay un problema gordísimo que no sé cómo se soluciona, pero lo del acceso a la vivienda es brutal. Que no haya vivienda para todo el mundo…".