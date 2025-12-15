Un experto económico hace un vaticinio sobre la situación de España: "Casi ha llegado a un punto de no retorno"

El economista Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y uno de los pocos expertos que vaticinó la crisis de 2008, se ha hecho eco de un reportaje de El País en el que dice "un 14% de los españoles ha roto en el último año con amigos o familiares por discusiones políticas".

El experto en Economía ha comparado la situación de España con Estados Unidos, donde la sociedad está mucho más polarizada que aquí. El reportaje de El País también recoge que hay 15% de españoles que ha dejado un grupo de WhatsApp por no querer más discusiones.

A raíz de estos datos, Niño Becerra ha escrito: "Un 64% de los estadounidenses considera que ya no hay punto de retorno, que las divisiones políticas son tan profundas que el sistema político ya no puede abordar los problemas del país".

"España casi ha llegado a un punto de no retorno y eso es más que gravísimo" Santiago Niño Becerra

Y ha añadido que en España este porcentaje es también alto pero menor que el de Estados Unidos: el 50%.

"Los problemas del país: aquí entran cuestiones trascendentales, pero también temas cotidianos: la muy baja productividad que tiene España, la altísima pobreza infantil, las carencias en comunicaciones, la emigración del capital humano de España", ha comentado.

Y ojo porque aquí viene lo peor para Becerra: "Si la mitad de las/los españolas/es piensa que por causas de la política se ha llegado a no poder resolver los problemas del país, España casi ha llegado a un punto de no retorno y eso es más que gravísimo. (USA ya lo ha superado)".

Los temas que hacen saltar chispas

Recoge el informe de El País que uno de cuatro españoles ha sido atacado o criticado por expresar en público ideas políticas. El tema "más divisivo" es la acogida de migrantes en España y el que menos la sanidad y la educación públicas.

¿Y de quién es la culpa? "Cuando se pregunta qué agente social tiene más la culpa de polarizar, los encuestados apuntan con el dedo a dos: las redes sociales y los medios de comunicación", con un 68%, reza el tema de El País.

Después va Vox, el Gobierno y el PSOE. Los que menos, la Casa Real, las ONG, la Iglesias y los jueces.