Quiénes son Yahritza y su esencia, el trío que canta 'La Perla' con Rosalía y por qué no aparecen en el videoclip

Ataviada con un traje de esgrima y florete en mano, en una pista de hockey, con dos perros y un traje de adiestramiento o conduciendo un deportivo mientras fuma. Rosalía ha estrenado el videoclip de La Perla, la canción más escuchada de su aclamado álbum Lux, y en él, aunque ha demostrado versatilidad para despellejar a sus ex en los versos, no hay ni rastro del conjunto que colabora en la canción.

Se trata de Yahritza y su esencia, un trío de música regional mexicana nacido en Estados Unidos y compuesto por los hermanos Martínez: Yahritza Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo (bajo acústico).

Aunque los tres hermanos nacieron y fundaron el grupo en Yakima (Washington, EEUU), sus padres son oriundos de México, concretamente de Michoacán, de ahí que se sintieran vinculados con la música regional mexicana, concretamente con el sierreño urbano en el que este género tradicional se mezcla con las letras más propias del rap o el trap.

En 2022 el grupo despuntó con su sencillo Soy el único en la lista Hot 200 de Billboard y ese mismo año fueron nominados a los Latin Grammy a Mejor álbum norteño y a Mejor artista nuevo por su EP Obsessed, del que publicaron su segunda parte al año siguiente, en 2023, del que se popularizó su tema junto a Grupo Frontera, Frágil.

Sus polémicas palabras sobre México y la cancelación en el país

A pesar de que habían tenido buena acogida en el país azteca en un inicio, unas declaraciones del grupo sobre México en una serie de entrevistas promocionales de su disco provocaron la cancelación del grupo.

Ante la pregunta de si les gustaba México, Yaritza respondió que sí, pero que no cuando estaba durmiendo y escuchaba "los coches y las sirenas de policía sonando". Asimismo, sus hermanos declararon que no les gustaba la comida mexicana.

Armando destacó que en Washington "le dan un sabor que sí pica y sabe bueno" a diferencia de la comida tradicional mexicana y, Jairo, por su parte alegó que era "bien delicado del estómago". "Solo como alas de pollo que no tengan chile, no me gusta nada de eso", añadió.

Sus palabras provocaron una oleada de comentarios por parte de mexicanos que los acusaron de apropiarse de su cultura mexicana y tocar música regional para alcanzar popularidad, pero renegar de algo tan importante en sus raíces como la gastronomía. El grupo realizó un directo, en el que Yahritza aseguró que le encantaba México, pero en el que no pidió disculpas. "Puede decir lo que quieran, y si no lo quieren creer, no lo crean y ya", señaló.

Tales fueron las consecuencias que, tras lanzar una colaboración con la Banda MS, la propia orquesta tuvo que emitir un comunicado deslindándose de ellos y pidiendo que se frenara el linchamiento hacia el trío de hermanos. También vieron canceladas varias fechas de su gira The Obssesed Tour en México, concretamente en Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México.

Incluso el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a defenderlos. "Le hacen una entrevista y dicen que les cae mal la comida mexicana, pero no lo hicieron de mala fe. No quisieron ofender, fue un error. Les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron... ya ofrecieron disculpas, pobres. Yahritza es una niña y cayeron en depresión, también sus padres, porque hay ese sentimiento del que estoy hablando. Ahorita México es México", señaló ante los medios antes de anunciar que actuarían ese 2023 con motivo del Día de la Independencia junto a otros nombres como Grupo Frontera en el Zócalo.

La Perla, una voz casi indistinguible a la de Rosalía y sin aparición en el videoclip

El grupo ha publicado varios sencillos en 2024, pero su repercusión internacional ha llegado de la mano de La Perla, la canción de Rosalía en la que colaboran como parte de Lux y que ha protagonizado numerosos titulares por las teorías sobre las pullas dirigidas a Rauw Alejandro o C. Tangana.

Ambas voces empastan casi a la perfección por lo que, para muchos, es difícil identificar qué parte de la canción canta Yahritza, que especialmente hace los coros y algunos versos como los que dicen "el rey de la 13 14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después ¿lo demás qué más dará?".

Además, Armando y Jairo acompañan la melodía con esos sones de vals que se acompasan en una especie de ranchera. Sin embargo, Yahritza se ha ganado el aplauso de los seguidores de la catalana al compartir el fragmento de la canción cantado por ella en sus redes sociales.

No obstante, en el videoclip de La Perla —dirigido por Stillz y con la dirección creativa de su hermana Pilar Vila Tobella— Rosalía ha optado por protagonizarlo en solitario y no ha contado con la participación del grupo regional mexicano.

Esto podría deberse a que Rosalía ha querido centrar la puesta en escena visual de la canción en su narrativa y la letra, eminentemente personal y que abordaría sus relaciones anteriores como han señalado algunos fans con teorías que apuntan a que los perros simbolizan a Rauw Alejandro y C. Tangana o a que la pista de hockey hace referencia a una supuesta infidelidad del puertorriqueño.