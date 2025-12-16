Sumar no se plantea salir del Gobierno, pero pide a Sánchez una reunión urgente

Sumar no se plantea salir del Gobierno pero ha exigido una reunión urgente con el PSOE para recibir explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas que, a su juicio, tiene "paralizado" a su socio en el Ejecutivo.

"Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable", ha dicho el diputado de IU Enrique Santiago en una rueda de prensa en el Congreso junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición.

Por ello, ha añadido, desde el espacio Sumar han pedido ya una reunión al PSOE con el objetivo de "recibir explicaciones" y "poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno".

Las críticas de Sumar, sin embargo, no han hecho especial mella en el PSOE. "Nosotros hablamos y dialogamos con todas las fuerzas parlamentarias. Y fundamentalmente, con Sumar. Las reuniones con ellos son casi a diario, puesto que son nuestros socios de Gobierno A pesar de que hayamos tenido opiniones diferentes, lo verdaderamente importante es no perder el horizonte. Quedan todavía dos años de legislatura para seguir trabajando para la gente de a pie", ha señalado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.