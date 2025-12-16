Los fans de Rosalía se fijan en la escena de los perros del videoclip de 'La perla' y sacan sus propias conclusiones

Desde que Rosalía lanzó Lux el pasado 7 de noviembre, La perla ha sido la canción más comentada, diseccionada y analizada del disco. La razón es evidente, ya que la artista no se deja nada en el tintero y se desahoga tras las infidelidades de un hombre al que no nombra y que, según la propia cantante, podría ser cualquiera ya que hay muchas perlas sueltas por el mundo.

Sin embargo, los fans de Rosalía tienen bastante claro que gran parte de los versos de la canción se refieren a Rauw Alejandro, con el que la motomami tuvo una relación de tres años hasta su ruptura en julio de 2023. La pareja estaba planeando su boda, de la que la artista habla en otros temas de su cuarto disco.

Este lunes la artista publicó el videoclip de La perla y todas estas teorías volvieron a aparecer en redes sociales, donde la mayoría de sus fans han intentado diseccionar qué quiere decir Rosalía con el vídeo, en el que arranca vestida con un traje de esgrima y un florete.

Una de las escenas más comentadas del videoclip es en la que la cantante aparece con dos perros, concretamente un braco de weimar albino y un dóberman de ojos marrones. En el vídeo, Rosalía aparece intentando controlar a ambos perros y vestida con un traje similar a los que llevan los adiestradores de canes.

La elección no es una casualidad para los fans de la artista, que tienen claro que los perros simbolizan a dos de los ex de la cantante. Según las especulaciones, el dóberman sería una referencia a Rauw Alejandro, que en uno de sus videoclips aparece jugando al ajedrez con un animal similar, mientras que el can blanco representaría a C. Tangana.

Desde que se publicó la letra de La perla, muchos seguidores ya vieron en la frase 'Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería, para él, una narrativa reduccionista. ¿Me entiendes?' precisamente una pulla al autor de Ingobernable.

Para otros fans, los colores de los animales pueden representar algún tipo de conflicto interno para la intérprete de Malamente, que no parece que vaya a desvelar a quién está dedicada la canción.

"Celibato voluntario"

Desde que empezó la promoción de Lux, Rosalía ha mencionado que está en una especie de "celibato voluntario" y que no quiere tener crushes. De hecho, en la entrevista que concedió al podcast de The New York Times, la artista aseguró que "la fe en la masculinidad estaba perdida".

Estas declaraciones encajan con otra de las escenas del videoclip, en la que la cantante aparece luciendo ropa interior que imita al cinturón de castidad que se utilizaba en la Edad Media.