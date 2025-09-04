Antonia San Juan anuncia que padece cáncer: "Confío plenamente en la ciencia"

La actriz Antonia San Juan, conocida entre otros muchos papeles por dar vida a Agrado en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, ha anunciado que padece cáncer. San Juan ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que ha anunciado la noticia a sus seguidores y ha informado de que se ve obligada, por el momento, a apartarse de los escenarios y someterse a tratamiento médico.

La intérprete ha revelado que el diagnóstico llegó después de una visita al médico de cabecera por un dolor de garganta. "Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta. Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", ha comenzado diciendo.

"Me mandaron al otorrino, me han hecho un TAC, varias pruebas y, finalmente, una biopsia. Ya me han dado un medio diagnóstico", ha señalado la actriz que finamente ha anunciado: "Tengo cáncer".

Según ha detallado, los médicos se encuentran analizando la biopsia para conocer el tipo de cáncer. "Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan", ha señalado la canaria.

La actriz ha anunciado que, tras el diagnóstico, se apartará un tiempo de los escenarios y que cancela el estreno de la obra La ropa vieja de Cuca, que tenía previsto su estreno el 26 de septiembre en Gran Canaria.

"Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. He tenido que suspender La ropa vieja de Cuca, que estaba ya lista para representarse", ha señalado.

La actriz concluye su vídeo recordando que no quiere "compasión" ni "quejarse, sino que quería agradecer el apoyo de sus seguidores y explicarles por qué no estará activa. "Mi vida ha sido y es bonita, y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión", ha añadido. "Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa, es porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme", ha detallado.