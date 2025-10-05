Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Bad Bunny sorprende con este discurso desde 'Saturday Night Live' sobre su actuación en la Super Bowl
"Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo..."

Bad Bunny asiste al estreno de "Caught Stealing" en el Regal Union Square de Nueva York, el 26 de agosto de 2025.Arturo Holmes / WireImage / Getty

Bad Bunny no dejó pasar la oportunidad de responder a quienes han cuestionado su participación en el Super Bowl de 2026, durante su monólogo en Saturday Night Live (SNL), donde fue invitado por segunda vez el artista puertorriqueño. 

"Creo que todos están contentos, incluso Fox News", soltó con ironía, haciendo alusión a los sectores conservadores que han cuestionado su presencia como artista principal del espectáculo. 

Y con una sonrisa , añadió en inglés: "If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn it" ("Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprenderlo"). 

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl marcará un momento clave: será la primera vez que un artista se presente completamente en español en el evento deportivo más visto del país. Sin embargo, no ha estado exenta de polémica.

Algunos comentarios, como la insinuación de una posible presencia de agentes de inmigración (ICE) en el evento, ha generado miedo entre la comunidad latina. De hecho, incluso se mencionó la posibilidad de redadas, algo a lo que el Departamento de Seguridad Nacional respondió de forma ambigua, señalando que el organismo estará presente "para garantizar la seguridad".

