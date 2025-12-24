Baltasar Garzón califica en una palabra lo que le parece la sentencia al exfiscal general y Daniel Lacalle tarda poco en contestar

Baltasar Garzón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional desde 1988 hasta 2012 y que tuvo a su cargo la investigación de algunos de los delitos de mayor relevancia que se produjeron en España, ha dado su firme opinión sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al ya exfiscal del Estado, Jaime García Ortiz. Y el economista Daniel Lacalle le ha replicado rápidamente.

"La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido, desde mi punto de vista, una condena injusta, una condena a través de una sentencia que no se sostiene en pruebas sólidas", ha sentenciado Garzón en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE.

En su opinión, "hay una interpretación, de las distintas que podíamos elegir, la más perjudicial para el acusado": "Ha sido la sostenida por la mayoría del Tribunal. No hay prueba objetiva, más bien elementos circunstanciales, conjeturas, presunciones, un lenguaje hasta cierto punto críptico, poco coherente con lo que deben ser unos hechos probados y una deducción lógica, comprensible y que genere confianza en el ciudadano y por eso no es algo que tranquilice".

"Y, desde luego, deja muchos flecos y un voto particular de dos magistradas conjunto que demuestran lo que sí hemos visto en el juicio oral. En el juicio, cuando hay un fallo que no se corresponde con lo percibido y con lo demostrado, llama la atención y es problemático. Sin embargo, cuando es perfectamente perceptible, decimos: es que es lo que tenía que ser", ha insistido Garzón.

Daniel Lacalle ha subrayado unas palabras del magistrado, en concreto cuando dice que está dando su "punto de vista". "Desde su opinión. Next", ha zanjado el economista.

En una entrevista en El País, Garzón ya había dejado clara su postura: "Esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica. Tampoco puedes decir que tuvo que ser él o un colaborador porque entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado".

"La causa generatriz de toda esta historia la pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid al falsear el contenido de ese correo con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal", afirmó el exmagistrado de la Audiencia Nacional, para subrayar que "el bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia y no entiendo por qué no se persiguió de oficio ese delito".