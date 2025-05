Después de meses de rumores, la editorial Plaza & Janés ha anunciado este martes que Bárbara Rey publicará sus memorias, Yo, Bárbara, el 12 de junio. En el comunicado, la editorial asegura que, en el libro, la actriz, cantante y vedette "cuenta la historia de su vida en primera persona, sin filtros".

Según la información que ha facilitado Plaza & Janés, en sus memorias Rey utiliza un tono "crudo y directo" y revela detalles hasta ahora desconocidos de sus relaciones con el rey Juan Carlos y Ángel Cristo.

Portada de las memorias de Bárbara Rey Plaza & Janés

"Creéis que sois una corte. Yo conozco cortes. Y circos. Y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella. Y la estrella es el león", escribe la artista en uno de los fragmentos que ha adelantado la editorial.

En otro de los extractos, Rey explica que siempre había pensado escribir una autobiografía pero que entre sus planes entraba publicarla póstumamente, ya que según ella habría sido lo más "correcto". "Pero todo lo que sucedió con mi hijo cambió por completo ese plan", explica.

Además, según el comunicado de la editorial, Rey aborda en las páginas de sus memorias no solo los hechos de su pasado, sino también los acontecimientos más recientes de su vida.

"Siempre seré Marita, María y Bárbara. Tres nombres que conviven en mí y que dan lugar a multitud de facetas. Algunas públicas y muchas otras privadas. Porque yo he subido a los cielos y he bajado a los infiernos. He sido inmensamente feliz y, a veces al mismo tiempo, profundamente desgraciada", escribe en otro adelanto la vedette.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.