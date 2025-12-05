Alfredo Duro, sin pelos en la lengua contra Eurovisión tras la decisión de España: "Chabacano y lleno de adefesios musicales"

La decisión de España de abandonar Eurovisión ha provocado multitud de reacciones entre periodistas, actores, músicos y demás personajes públicos. Una de las opiniones más contundentes ha sido la de Alfredo Duro, tertuliano de El Chiringuito de Jugones y fiel seguidor del Real Madrid.

A través de su cuenta de X, no ha tenido reparos en decir lo que piensa sobre esta cuestión. La decisión anunciada por RTVE, responde a la participación de Israel, siendo así consecuente con lo que se acordó en septiembre, cuando aseguraron que no se presentarían al concurso si lo hacía la KAN israelí.

Alfredo Duro ha tildado al estado de Israel de "genocida y opresor". Además, ha afirmado que España se va ahorrar "el ridículo de prestarle atención a un festival tan chabacano y lleno de adefesios musicales como Eurovisión". Palabras que van muy en la línea del tertuliano, quien siempre hace alarde de su buen gusto musical y su ideología progresista.

"Ahí os quedáis, loláis", ha sentenciado en la publicación de X, donde opina habitualmente sobre cuestiones de actualidad política, pero también acerca de todo lo relacionado con el mundo del deporte, especialmente el fútbol.

"Orgullo de RTVE"

La de Alfredo Duro no ha sido la única opinión sobre la decisión de RTVE. El rechazo de España a participar en Eurovisión está provocando una oleada de reacciones, especialmente en un mismo sentido. Juan Diego Botto, Isaías Lafuente o Javier Aroca son algunos de los que se han pronunciado al respecto, posicionándose a favor del 'boicot' de España al festival y al estado de Israel.

Otras, como Almudena Ariza, han especialmente críticos con Eurovisión y su decisión de dar cabida al estado liderado por Benjamin Netanyahu. La periodista de RTVE, quien ha sido corresponsal en Jerusalén, no ha podido ser más clara. "Vergüenza que Europa mantenga a Israel en Eurovisión, ignorando que ha matado a más de 70.000 palestinos. Vergüenza que el festival olvide que sí expulsó a Rusia por invadir Ucrania", ha dicho en su cuenta de X".

Asimismo, ha aplaudido la decisión de la radio televisión pública: "Y orgullo de RTVE por retirarse del festival y no avalar esa incoherencia. Orgullo de una decisión firme y valiente en un momento crítico. La ética se defiende con hechos, no solo con discursos".