Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un doctor en Química se pronuncia rotundo sobre lo que Jordi Cruz dijo de las manzanas
Virales
Virales

Un doctor en Química se pronuncia rotundo sobre lo que Jordi Cruz dijo de las manzanas 

La clave es el etileno. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El químico Vladimir Sánchez y el cocinero Jordi Cruz.
El químico Vladimir Sánchez y el cocinero Jordi Cruz.TIKTOK / BREAKING VLAD. INSTAGRAM / JORDI CRUZ

Vladimir Sánchez, doctor en Química conocido como Breaking Vlad en Tiktok, donde tiene 1.100.000 seguidores, se ha pronunciado rotundo sobre un vídeo del cocinero Jordi Cruz, uno de los tres jurados del programa de televisión gastronómico MasterChef y propietario de restaurantes como ABaC de Barcelona, en el que contaba un "secreto" de las manzanas.

"La manzana esconde un secreto que necesitas saber porque te puede ayudar o te puede perjudicar, te lo cuento", decía el chef, quien mostraba: "Aquí tengo buenas manzanas, ¿qué he hecho con ellas? Las he colocado encima de tomates y, como ves, están perfectamente maduros, ¿qué ha pasado aquí?".

"Tengo estos otros (los verdes) que ayer estaban en la misma caja y mira, superverdes. La manzana es muy jefa", añadía antes de explicar que la manzana suelta un gas que se llama etileno: "El etileno le dice al resto de frutas, como el tomate, que es una fruta, ¡a madurar! Y empiezan a madurar superrápido"

Vladimir Sánchez ha confirmado que lo que dice Jordi Cruz es totalmente cierto y que colocar manzanas junto a los tomates acelera la maduración de estos últimos. 

La clave, el etileno de las manzanas 

"¿Por qué funciona? Las manzanas, al igual que otras frutas, producen en su maduración un gas llamado etileno. Y este compuesto es clave en la maduración de las plantas. Básicamente funciona como una hormona vegetal que acelera ciertos procesos metabólicos", señala el experto.

"Aumenta la actividad de ciertas encimas, como las pectinas, que están involucradas en el proceso de descomposición de los almidones y también afectan a algunos procesos que cambian los pigmentos y por eso acaba madurando, cambiando de sabor, de color y de textura la fruta", apunta.

El plátano hace el mismo efecto que la manzana

Sánchez agrega que otra fruta que también produce bastante cantidad de este gas es el plátano: "Por eso, guardar manzanas o plátanos con otras frutas acaba provocando que esta otra fruta madure antes e incluso se pase de largo en comparación con guardarla sola".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 