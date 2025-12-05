Un doctor en Química se pronuncia rotundo sobre lo que Jordi Cruz dijo de las manzanas 

Vladimir Sánchez, doctor en Química conocido como Breaking Vlad en Tiktok, donde tiene 1.100.000 seguidores, se ha pronunciado rotundo sobre un vídeo del cocinero Jordi Cruz, uno de los tres jurados del programa de televisión gastronómico MasterChef y propietario de restaurantes como ABaC de Barcelona, en el que contaba un "secreto" de las manzanas.

"La manzana esconde un secreto que necesitas saber porque te puede ayudar o te puede perjudicar, te lo cuento", decía el chef, quien mostraba: "Aquí tengo buenas manzanas, ¿qué he hecho con ellas? Las he colocado encima de tomates y, como ves, están perfectamente maduros, ¿qué ha pasado aquí?".

"Tengo estos otros (los verdes) que ayer estaban en la misma caja y mira, superverdes. La manzana es muy jefa", añadía antes de explicar que la manzana suelta un gas que se llama etileno: "El etileno le dice al resto de frutas, como el tomate, que es una fruta, ¡a madurar! Y empiezan a madurar superrápido"

Vladimir Sánchez ha confirmado que lo que dice Jordi Cruz es totalmente cierto y que colocar manzanas junto a los tomates acelera la maduración de estos últimos.

La clave, el etileno de las manzanas

"¿Por qué funciona? Las manzanas, al igual que otras frutas, producen en su maduración un gas llamado etileno. Y este compuesto es clave en la maduración de las plantas. Básicamente funciona como una hormona vegetal que acelera ciertos procesos metabólicos", señala el experto.

"Aumenta la actividad de ciertas encimas, como las pectinas, que están involucradas en el proceso de descomposición de los almidones y también afectan a algunos procesos que cambian los pigmentos y por eso acaba madurando, cambiando de sabor, de color y de textura la fruta", apunta.

El plátano hace el mismo efecto que la manzana

Sánchez agrega que otra fruta que también produce bastante cantidad de este gas es el plátano: "Por eso, guardar manzanas o plátanos con otras frutas acaba provocando que esta otra fruta madure antes e incluso se pase de largo en comparación con guardarla sola".