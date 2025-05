Belén Esteban publica una foto en el momento clave, pero los comentarios van por lo que pone en el mantel de su casa

"No me gusta el formato ni los temas. Me quiero ir". Estas palabras de Belén Esteban en La Familia de la Tele sobre el propio formato han despertado un terremoto en la apuesta de RTVE tras los flojos datos de audiencia.

Tras la autocrítica y catarsis iniciada por los colaboradores, la cadena pública ha introducido cambios y a partir de ahora María Patiño presentará el primer bloque, mientras que la segunda parte del programa pasará a estar conducida por Aitor Albizua e Inés Hernand.

En este contexto, ha llamado mucho la atención una publicación en Instagram Stories de Belén Esteban, que no estuvo presente en el programa de este jueves 15 de mayo.

¿Dónde estaba la princesa del pueblo? No se explicaron los motivos, pero según su fotografía, estaba "tan a gusto" en su casa con los pies en alto. Como se veía, estaba viendo la televisión, pero no La 1, sino la telenovela Escupiré sobre sus tumbas en Netflix.

En redes sociales algunos usuarios han lanzado hipótesis sobre su continuidad o no en el programa, pero muchos otros han sacado la lupa y se han puesto a analizar desde la hora que se ve en un reloj hasta los objetos que decoran su mesa, pero la palma se la ha llevado el mantel con motivos navideños.

"15 de mayo y ella con el mantel de navidad todavía puesto, es que la amo no puedo evitarlo JAJAJAAJAJAJAJAJAJA", "Feliz Navidad? Me ahogo" o "El mantel de Navidad en mayo qué fantasía", son algunos de los mensajes que ha despertado su fotografía.