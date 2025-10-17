Britney Spears estalla ante las acusaciones de Kevin Federline: "Esas mentiras piadosas son solo para ganar dinero"
El bailarín y rapero aseguró en sus memorias que "la situación con Britney parece estar avanzando rápidamente hacia algo irreversible".
Apenas unas horas ha tardado Britney Spears ha responder a las acusaciones vertidas por su exmarido y padre de sus dos hijos, el bailarín y rapero Kevin Federline en su libro de memorias You Thought You Knew (Creíste saberlo) que verá la luz el próximo 21 de octubre.
Federline aseguró en una entrevista con The New York Times que estaba preocupado por la "inestabilidad" de Spears, quien ganó el juicio por su libertad frente a su padre en 2021, y cómo esto podría afectar a sus hijos. Según él, había vivido varios episodios "escalofriantes" con sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden, de 19, quienes asegura que no quieren visitarla por miedo.
"A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, observándolos dormir diciendo 'Ah, ¿estás despierto?’, con un cuchillo en la mano”, relató Federline. "Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones", añadió.
Ante estas acusaciones, la cantante de éxitos como Toxic ha respondido en X. "La constante luz de gas por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora", ha comenzado diciendo.
"Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con chicos adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida", ha continuado diciendo.
"Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto que me ha mostrado su propio padre. Tienen que asumir la responsabilidad de sí mismos. Un hijo solo me ha visto 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado cuatro veces", explica
La cantante asegura que, a partir de ahora, su actitud va a cambiar. "Yo también tengo mi orgullo. A partir de ahora, les diré cuándo estoy disponible", ha enfatizado.
Spears ha resaltado que "esas mentiras piadosas del libro son solo para ganar dinero y yo soy la única que sale realmente perjudicada". A pesar de esto, asegura que "siempre les querré" y que los tabloides siguen publicando información ridiculizándola, hablando de su salud mental y su consumo de alcohol..
"Quien realmente me conoce, no prestará atención a lo que dicen los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha intentado llevar una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya estoy harta y cualquier mujer de verdad haría lo mismo", ha concluido.