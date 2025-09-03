Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se han casado: del vestido azul de la actriz a los detalles más originales de la boda

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison ya se han casado. La pareja comenzó a salir en 2018, y comenzaron el año 2025 de la mejor manera con el anuncio de su compromiso. Luego, o bien se dieron prisa, porque preparar una boda no es nada fácil, o bien tenían ya muchos asuntos preparados porque no han esperado ni un año para contraer matrimonio.

Los detalles de su boda

La pareja se dio el 'sí, quiero' en el último fin de semana de agosto de 2025, y aunque la boda fue secreta, ambas rompieron una discreción de la que han ido haciendo gala a lo largo de su extensa relación. De hecho, cuando la actriz y la fotógrafa anunciaron su boda en las redes sociales, Chloë Grace Moretz, lo hizo con un carrusel de imágenes en el que la foto de los anillos era la penúltima. En ella se pudo ver que ambas tenían anillo de compromiso, creados a partir de dos diamantes victorianos que fueron engastados con el mismo estilo.

8 meses después, ya convertidas en esposas, la actriz de 500 días juntos publicó en las redes los trajes de novia que llevaron, dando las gracias al diseñador Nicolas Ghesquière y a la firma Louis Vuitton por su trabajo: "No puedo expresar lo que siento con palabras. Gracias. Vuestra generosidad, arte, dedicación y bondad no conoce límites. Nos sentimos increíblemente agradecidas. Vuestra visión hizo nuestro día todavía mejor", manifestó.

Y si ya rompió su discreción con todo esto, lo hizo también con el reportaje que la pareja concedió para Vogue, que fue donde se tomaron las imágenes que Moretz compartió en Instagram. En concreto, en el atelier de Louis Vuitton en París, al que ambas acudieron para las pruebas de sus trajes de novia.

"Estamos sobrepasadas, pero en el buen sentido. Estamos haciendo todo por separado", señaló la actriz, que dejó claro que no vieron sus vestidos de novia hasta la boda, para seguir la tradición. El vestido de la fotógrafa es más clásico, mientras que Chloë Grace Moretz apostó por un traje azul. Apostó por el blanco para el vestido de fiesta, al que añadió un sombrero de estilo cowboy porque "gran parte de la boda consiste en compartir las cosas que nos gustan a ambas con todo el que venga. Así que habrá pesca, equitación y póker. Kate hizo un tapete de póker para la ocasión, así que vamos a echar unas partidas. El segundo día vamos a bailar en línea y todo eso". Sin duda, una boda original.