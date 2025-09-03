Dani Fernández recuerda el 'bullying' que sufrió de niño: "Pasé una temporada mala en mi relación con mi pueblo"

Dani Fernández saltó a la fama con su participación en Eurojunior 2006, donde representó a España con Te doy mi voz. Aquello fue un orgullo, pero al volver al pueblo no todo el mundo le animó y le aclamó como esperaba. Allí, en Alcázar de San Juan, donde se crio, recibió burlas de algunas personas, lo que le provocó un enorme sufrimiento.

Años más tarde se fue del pueblo. Dani Fernández ha triunfado como cantante, primero con el grupo Auryn, ya desaparecido, y después, en solitario, donde le está yendo muy bien. Ha vuelto a Alcázar de San Juan muchas veces porque allí vive su familia y tiene buenos amigos, pero aunque dejó atrás los malos momentos, no los ha olvidado.

Dani Fernández en una presentación promocional AURORA PASCUAL

De hecho, el intérprete de Me has invitado a bailar recordó lo que le hicieron en el que ha sido uno de los días más bonitos que ha vivido. Dani Fernández fue nombrado Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan, convirtiéndose , a los 33 años, en el más joven en haber logrado esta distinción.

Y si bien estaba orgulloso, agradecido y emocionado, rememoró que su relación con su pueblo no siempre fue buena, tal y como recogió Los40: "Pasé una temporada mala en mi relación con Alcázar de San Juan. Éramos chavales, y cuando yo estaba fuera, y yo entiendo que muchas el reírse, o la burla fácil, pues es colegueo, ¿no?, Por supuesto que se queda atrás, y por supuesto yo ahora estoy en la mejor relación con el pueblo porque considero que estáis ahí, y todas esas cosas negativas son menos, pero no me olvido nunca de toda esa gente que sí estuvo. De toda la gente que me ayudó en esos momentos difíciles, en la gente que me apoyaba cuando lo más fácil era reírse de mí, y que he podido sanar y todo eso gracias al reconocimiento cada vez que sigo volviendo", declaró en su discurso.

Dani Fernández se refirió así al bullying al que le sometieron algunas personas cuando saltó a la fama, una actitud despreciable que lamentablemente han sufrido y sufren muchos niños y niñas por diversos motivos. Afortunadamente logró superar aquello, seguir adelante y reconciliarse con su pueblo.

Alcázar de San Juan, o mejor dicho, algunas personas, no se portaron bien con él en el pasado. Muchos años después, su pueblo le ha honrado de la mejor manera posible, y él ha correspondido con dos conciertos y también con palabras de cariño hacia su tierra: "Si algo me ha enseñado este pueblo, es ser cercano con la gente, humilde y tratar a todos por igual. Nunca nadie es mejor que nadie".

Palabras de amor para Yarea Guillén

Y aparte de palabras hacia su pueblo, también las tuvo hacia Yarea Guillén, su mujer, unas declaraciones recogidas por Europa FM: "Hace unos 20 meses me cambió la vida, y si yo siempre he sido un desastre, hay una persona que ha hecho que mi éxito personal sea mucho más que el profesional. Te lo dije el día que nos casamos, eres la mejor persona que he conocido en mi vida, creo que no he querido nunca a nadie tanto como te he querido a ti. Has sabido canalizar muchas cosas de mi vida para hacerme mejor músico y mejor persona", finalizó Dani Fernández muy emocionado.