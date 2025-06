David Cantero habla por primera vez de su historia familiar: "Oficialmente yo era un bastardo"

El presentador David Cantero se ha sincerado sobre su historia familiar durante una entrevista en la COPE con Alberto Herrera.

"Oficialmente yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre era un militar bajo riesgo de ir a prisión por adulterio", ha señalado el periodista, de 64 años.

"Mi padre tenía otra familia, cuatro hijos, y de pronto se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz y vine yo", ha proseguido.

Según Cantero, su madre no lo tuvo fácil porque su familia no llevó bien que se hubiera quedado embarazada y, además, de un hombre mayor que ella. Sobre su padre, contó qu ese fue a África "ante el panorama que se le presentaba": "Dijo: 'Me voy al Congo Belga, que aquella guerra es mucho menos difícil que la que tengo aquí".

Por ese motivo, no lo conoció hasta que tenía cinco años, en un momento que tiene grabado: "Recuerdo el día que regresó de África y vino a vernos [...] recuerdo cuando le abracé, cómo olía, cómo eran sus manos, cómo me habló, su voz...". Un par de años después fue cuando descubrió que tenía hermanos.