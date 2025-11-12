El disgusto judicial de Genoveva Casanova por sus fotos con Federico de Dinamarca: el juez desestima su demanda y el dinero que se lleva no es por lo que esperaba

En noviembre de 2023 los reyes Felipe y Letizia realizaban una visita de Estado a Dinamarca con la reina Margarita como anfitriona, acompañada por los entonces príncipes herederos Federico y Mary. Justo antes de la cena de gala saltó el bombazo en España: la revista Lecturas publicaba una portada en la que aparecían juntos Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova.

"Genoveva y Federico de Dinamarca, juntos. El futuro rey la visitó en Madrid y durmió en su apartamento", señalaba un titular que acompañaba a una portada en la que efectivamente aparecían juntos el que sería en dos meses rey de Dinamarca y la mexicana. El terremoto mediático cruzó el mundo.

El escándalo estaba servido, y mientras la casa real danesa señaló que no tenía nada que comentar, Genoveva Casanova desmintió tener cualquier tipo de relación sentimental con el royal, explicó que ejerció de guía por Madrid porque un amigo común no pudo hacerlo, y demandó a Lecturas.

La demanda fue admitida a trámite en junio de 2024 y en ella la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, que por cierto según Informalia ha costeado el proceso judicial de Genoveva, exigía 1.890.519 euros a la revista debido a que consideraba que se habían violado sus derechos a la intimidad y a la propia imagen.

Federico X durante su proclamación Sean Gallup

Dos años después de la publicación de las fotos y al año y medio de la admisión a trámite, el juez ha dictado sentencia. Y por mucho que hayan señalado algunos medios, Lecturas ha detallado que la sentencia del juzgado de Primera instancia número 104 de Madrid desestima la demanda de Genoveva Casanova contra la citada publicación por intimidad y honor.

"La difusión de distintas imágenes objeto de la primicia, no estimamos afectase a su derecho a la intimidad", señala la sentencia, publicada en parte por el citado medio. El juez añade que "la actuación de la demandada no ha sido desproporcionada ante las circunstancias del caso y los actos propios de la actora. Los letrados actores son conscientes de todo lo anterior y por ello en su bizarra demanda, han pretendido fundar el afirmado ataque a la intimidad de la actora en otros aspecto distintos y periféricos a la publicación de la exclusiva del encuentro en Madrid del príncipe y la actora".

Genoveva Casanova, en una imagen de archivo GTRES

"La exclusiva del encuentro entre la actora y el príncipe heredero, a la vista de las circunstancias, es indudable y notoria la trascendencia social y política por las cualidades de ambos personajes públicos. Él, futuro monarca de un país de la UE y ella, empresaria multifacética, mostrando al público sus cualidades como cantante, escritora, actriz de cine, emparentada por matrimonio con la que puede considerarse segunda familia y dinastía histórica más relevante de nuestro país y que también se ha visto vinculada, en mayor o menor grado, a lo largo de su vida con un político (en su día ministro de justicia), figuras de la canción o el toreo, la literatura, habiendo participado como estrella en realitys blancos o talents y programas familiares de máxima audiencia en las televisiones nacionales", añade la sentencia.

"Sus distintas cualidades, tanto fotogénicas como de carácter y simpatía, convierten a la actora en una muy relevante y apreciada figura pública en la sociedad española". Y así, el juez desestima las pretensiones de Genoveva y sobre todo el dinero que solicitaba.

175.000 euros por el uso de fotos de sus redes

Sin embargo, la revista sí tiene que pagar una cantidad a Genoveva Casanova. Se trata de 175.000 euros en concepto de indemnización por el uso de una decena de fotografías de redes sociales de la mexicana. Ante esto, Genoveva Casanova piensa recurrir por el varapalo recibido al haberse desestimado la demanda. Por su parte, la publicación también quiere presentar recursos, en su caso por esta condena económica.