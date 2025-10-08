El tremendo "disgusto" de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan por lo que se ha dicho del reportaje de su boda: exigen rectificación o tomarán medidas

Cayetano Martínez de Irujo y Barbara Mirjan, convertidos en marido y mujer tras su boda en Sevilla el 4 de octubre de 2025.

El 4 de octubre de 2025 se celebró en Sevilla la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, un enlace en el que destacó la felicidad de los novios, la presencia de Amina, la hija de él, como madrina, el buen rollo entre el duque de Alba y el duque de Arjona, que se han reconciliado después de largo tiempo enfrentados, pero también el arrebato de Cayetano, que no se tomó nada bien la presencia de la prensa a la salida de su enlace y se enfadó.

Afortunadamente el disgusto le duró poco y pronto volvió la alegría para esta pareja que, selló con este enlace una década de noviazgo. Eso sí, unos días después de casarse ha vuelto el disgusto tras la publicación en ¡Hola! de un amplio reportaje nupcial que cuenta con 30 imágenes de una boda que quedará para el recuerdo.

No han cobrado nada

El problema es que hay quien ha afirmado que esta exclusiva ha sido pagada, lo que ha enfadado y disgustado a los duques de Arjona. Tanto es así que la propia revista se ha visto obligada a desmentir categóricamente que los novios hayan recibido dinero alguno por el reportaje nupcial.

Cayetano Martínez de Irujo y Barbara Mirjan a la salida de su boda en Sevilla. GTRES

La publicación afirma que no se ha pagado a Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan por este reportaje. El motivo es que la Casa de Alba mantiene una estrecha relación con la revista, por lo que han querido ceder de forma desinteresada las imágenes.

De este modo, tanto el matrimonio como el medio en el que se publicaron las fotos piden que quienes hayan dicho que este reportaje fue cobrado deben rectificar. En caso de no hacerlo "se reservan el derecho a emprender las acciones legales oportunas".

Cayetano Martínez de Irujo, de 62 años, y Bárbara Mirjan, de 29, esperan que este disgusto se les pase rápido y puedan recordar con enorme felicidad el que ha sido uno de los días más felices de su vida y que su boda de ensueño no se marche por estas circunstancias que no esperaban.