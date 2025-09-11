El antes y el después de Paris Jackson y Ester Expósito: historia de un reencuentro que ha acabado con peineta a los 'haters'

La relación de los famosos en su atmósfera de eventos, posados, alfombras rojas y front rows poco deja entrever más allá de lo que pueden captar las cámaras o lo que ellos mismos quieran compartir a través de la óptica de su teléfono en redes sociales. De ahí que la incógnita de cómo se lleven realmente no deje de ser eso, una pregunta sin respuesta.

Después del tenso momento que vivieron Paris Jackson y Ester Expósito y que, por supuesto, captaron las cámaras en junio de 2024 en el desfile de Desigual, donde se las veía sin hablar y sin apenas dirigirse la palabra en el front row del evento de la marca, ambas se han vuelto a encontrar en el desfile de este miércoles de la firma.

En ese primer encuentro de 2024 se podía ver que Expósito trataba de entablar conversación con la modelo hija de Michael Jackson y esta parecía evitarla. Después de comentarios y especulaciones de todo tipo, memes y bromas en redes sociales, Expósito desmintió que hubiera cualquier supuesto conflicto entre ellas.

"No me puede parecer más absurda toda esa polémica", señaló a Vogue y recalcó que "esto no es más que un ejemplo de cómo las redes pueden ser demoníacas montando una competición entre mujeres y un mal rollo que nunca existió".

Entonces, recordó que su postura y su incomodidad se debía a lo que había alrededor y no a la propia Jackson: "Estoy incómoda porque nos están grabando todo el rato, cinco personas con un móvil a un metro de distancia en nuestra cara".

La actriz —que estrenó la pasada semana la cinta El Talento, dirigida por Polo Menárguez y con Fernando León de Aranoa como coguionista—, recordó que tras el encuentro se siguieron en redes sociales e incluso intercambiaron likes, esa muestra de amor del siglo XXI.

Desigual no pasó por alto esta rivalidad y lanzó la campaña "I love Paris / I love Ester" en la que ambas posaban con las camisetas de amor hacia la otra en contra de la rivalidad entre mujeres.

Ahora, el escenario en el desfile de presentación de la colección limitada de Desigual Studio ha sido tan diferente que las comparaciones eran inevitables. La primera en llegar fue Jackson que, al ver llegar a Expósito quien le lanzó los brazos, le sonrío con complicidad y ambas se fundieron en un fuerte abrazo nada más verse que duró unos segundos. "¿Qué tal estás?", le pregunta Expósito a Jackson, a lo que ella responde con un "bien" y una sonrisa.

Paris Jackson y Ester Expósito abrazándose en el desfile de Desigual este 10 de septiembre. GTRES

Bajo la atenta mirada de las cámaras que ansiaban ese reencuentro entre ambas, Expósito y Jackson charlaron, rieron e incluso compartieron confidencias evitando que lo captaran las cámaras al hablar al oído.

Paris Jackson y Ester Expósito saludándose en el desfile de Desigual de este 10 de septiembre GTRES

Probablemente, incluso bromearían con todos los memes que salieron de su supuesto desencuentro el pasado año, ya que Jackson ha compartido un stories, revelador de lo que piensan ambas.

Una peineta que resume a la perfección lo que la modelo y la actriz piensan de ese supuesto enfrentamiento entre mujeres que, aunque nunca se sepa a ciencia cierta qué ocurre tras los focos, sigue copando titulares.