George Clooney explica por qué no besará a más mujeres en el cine...y toma como referente a un gran actor

Si hay un actor que en las últimas décadas haya despertado pasiones al otro lado de la pantalla, ese ha sido George Clooney. Con cintas como Buenas noches y buena suerte, Solaris o la saga Ocean's o series como Urgencias, Clooney se ha ganado a lo largo de su prolífica trayectoria numerosos adeptos y fans.

No obstante, para quienes fantaseaban con él cuando aparecía un romance en pantalla, solo les va a quedar la opción de mirar el archivo, ya que Clooney ha asegurado que no va a hacer más papeles de galán ni va a besar a ninguna mujer en sus futuras producciones.

Según ha confesado en una entrevista con el Daily Mail, ya no va a protagonizar más comedias románticas ni va a aceptar ningún otro papel de seductor, tal y como hizo uno de los grandes galanes del cine. "He intentado seguir el camino de Paul Newman: 'Vale, ya no voy a besar a ninguna chica", ha señalado y ha recordado que esto se dio después de una conversación con su mujer, Amal.

"Cuando cumplí 60 años, tuve una conversación con mi esposa. Le dije: 'Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años. Todavía puedo aguantar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años tendré 85 años. No importa cuántas barritas de cereales comas, esa es la realidad", añadió entonces dejando entrever que ya no se veía en una edad propia como para estos papeles.

No es la primera vez que Clooney se sincera sobre este tipo de papeles, que él mismo ha combinado con otros tantos de thriller, acción e incluso aquellos que le hicieron ganar premios como su papel en Syriana, que le alzó con el Oscar a Mejor actor de reparto en 2005.

De hecho, en una entrevista con The New York Times bromeó con que no siempre se le daban bien las escenas románticas, especialmente en sus inicios. "Recuerdo que al principio de mi carrera tuve que rodar una escena de beso con una chica y el director me dijo: 'Así no'. Y yo le respondí: '¡Tío, ese es mi movimiento! ¡Es lo que hago en la vida real!", señaló entonces.