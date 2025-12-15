Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
George Clooney explica por qué no besará a más mujeres en el cine...y toma como referente a un gran actor
El actor le hizo una promesa a su mujer al cumplir los 60.

George Clooney en el Festival de VeneciaGetty Images

Si hay un actor que en las últimas décadas haya despertado pasiones al otro lado de la pantalla, ese ha sido George Clooney. Con cintas como Buenas noches y buena suerte, Solaris o la saga Ocean's o series como Urgencias, Clooney se ha ganado a lo largo de su prolífica trayectoria numerosos adeptos y fans.

No obstante, para quienes fantaseaban con él cuando aparecía un romance en pantalla, solo les va a quedar la opción de mirar el archivo, ya que Clooney ha asegurado que no va a hacer más papeles de galán ni va a besar a ninguna mujer en sus futuras producciones.

Según ha confesado en una entrevista con el Daily Mail, ya no va a protagonizar más comedias románticas ni va a aceptar ningún otro papel de seductor, tal y como hizo uno de los grandes galanes del cine. "He intentado seguir el camino de Paul Newman: 'Vale, ya no voy a besar a ninguna chica", ha señalado y ha recordado que esto se dio después de una conversación con su mujer, Amal.

"Cuando cumplí 60 años, tuve una conversación con mi esposa. Le dije: 'Mira, todavía puedo jugar al baloncesto con los chicos. Juego con chicos de 25 años. Todavía puedo aguantar, estoy en forma. Pero dentro de 25 años tendré 85 años. No importa cuántas barritas de cereales comas, esa es la realidad", añadió entonces dejando entrever que ya no se veía en una edad propia como para estos papeles.

No es la primera vez que Clooney se sincera sobre este tipo de papeles, que él mismo ha combinado con otros tantos de thriller, acción e incluso aquellos que le hicieron ganar premios como su papel en Syriana, que le alzó con el Oscar a Mejor actor de reparto en 2005.

De hecho, en una entrevista con The New York Times bromeó con que no siempre se le daban bien las escenas románticas, especialmente en sus inicios. "Recuerdo que al principio de mi carrera tuve que rodar una escena de beso con una chica y el director me dijo: 'Así no'. Y yo le respondí: '¡Tío, ese es mi movimiento! ¡Es lo que hago en la vida real!", señaló entonces.

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

