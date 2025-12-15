Salomé Pradas se niega a responder en el Congreso dos semanas después de hablar en televisión
La exconsellera evita someterse a las preguntas de los parlamentarios en la Comisión por la DANA.
La exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, se ha negado este lunes a responder a las preguntas de los parlamentarios en la comisión de investigación por la DANA abierta en el Congreso. La exdirigente del gobierno valenciano se ha escudado en su "condición de investigada" para optar por el silencio. "Permanezco en calidad de investigada y, siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa y siendo que me ampara mi derecho constitucional a la presunción de inocencia y también por respeto a la investigación judicial, no voy a contestar a sus señorías", ha dicho.
Pradas, sin embargo, sí concedió hace dos semanas una entrevista al programa "Salvados" de LaSexta donde habló de forma pormenorizada de todo lo que ocurrió aquel trágico día del 29 de octubre de 2024, en el que fallecieron 230 personas a causa del temporal.
Los vocales de la comisión han reprochado a Pradas su negativa a responder a sus preguntas. "Usted se arrepentirá de hoy no haber hablado claro, porque estos doscientos treinta homicidios van a ser imputados a usted, y no al señor Mazón, que es quien debería estar en la cárcel", le ha dicho por ejemplo la diputada de Compromís Àgueda Micó.