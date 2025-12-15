13.140 euros: el dinero que Alvise Pérez pagó a Vito Quiles durante su tour por universidades de España

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, pagó un total de 13.140 euros al agitador ultra Vito Quiles mientras realizaba un tour por universidades de toda España, según ha informado el diario El País.

Aunque Vito Quiles aseguró que ningún partido ni político individual financia sus actos y solo recibe "financiación privada", el citado periódico ha tenido acceso a una factura emitida el pasado 8 de octubre por el activista para Alvise Pérez por más de 13.000 euros en concepto de "servicios profesionales externos, marketing y promoción". Dos días antes, el 6 de octubre, Quiles anunció en sus redes sociales el tour por universidades públicas, al que llamó "España combativa", una gira que comenzaría el 16 de octubre en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuando El País preguntó a Quiles por este asunto, en un primer momento negó haber tenido relación contractual alguna con el eurodiputado, una versión que modificó una vez el periódico le enseñó la factura con su firma. Según el agitador ultra, Alvise actuó "como mero intermediario de una empresa de Inteligencia Artificial que le encargó publicitarla en redes sociales".

El periódico, no obstante, se hace eco de fuentes conocedoras de este movimiento, quienes aseguran que el pago sirvió en realidad para financiar parte de la gira de Quiles y del dispositivo de seguridad que le acompaña en cada acto.

Vito Quiles fue uno de los grandes apoyos de Alvise Pérez cuando este anunció que se presentaría al Parlamento Europeo. De hecho, se presentó en la lista de Se Acabó la Fiesta en aquellos comicios como número 57.

La relación entre ambos, sin embargo, se enfrió con el tiempo, o al menos eso trasladaba hace unos días el propio Quiles, quien aseguró en una entrevista sentirse algo decepcionado con Alvise Pérez "porque se presentaba como adalid contra la corrupción y se ha visto envuelto en procedimientos judiciales complicados".