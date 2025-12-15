Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Celebra la tienda que se ha abierto en un barrio de Valencia: va contra la tendencia actual de las grandes ciudades
Celebra la tienda que se ha abierto en un barrio de Valencia: va contra la tendencia actual de las grandes ciudades

Lo han contado en X.

Alfredo Pascual
El tuit de @MiquelReal sobre la nueva tienda abierta en Valencia.
La globalización y el cambio de modelo en los establecimientos está privando a muchos barrios y ciudades de toda España a sus tiendas más clásicas y a tener aquellos comercios en las que la relación entre el propietario y el cliente no se quedaba únicamente en la mera transacción de un servicio. 

Por ello, leer mensajes como el que ha publicado el tuitero Miquel Real, conocido en el perfil de esta red social como @MiquelReal, parece casi como un oasis en medio de un modelo en el que todo parece dirigirse hacia las cadenas de alimentación, ropa, electrónica, etc.

En ese mensaje se puede ver como en el barrio del Carmen de Valencia se ha abierto una tienda llamada Ai mare que se dedica a vender buñuelos de calabaza para llevar elaborados de forma artesanal. También chocolate caliente.

"Ay mare. En momentos de turistificación, gentrificación, sustitución de comercios locales por franquicias que 'no se notan, no huelan y no traspasan', mola muchísimo encontrarte en el corazón del barrio de Carme una tienda nueva que hace buñuelos de calabaza y chocolate calentito", ha afirmado el tuitero, junto a un "larga vida" con el que ha celebrado esta novedad.

Tal y como se puede ver en la imagen que ha adjuntado, el precio de tres buñuelos es de 2 euros, el de seis unidades 4 euros, nueve valen 6 euros y una docena asciende hasta los 8 euros. El vaso de chocolate caliente tiene un precio de 2,5 euros.

Su publicación se ha hecho viral con más de 28.000 reproducciones en las primeras horas y ha recibido también más de 650 me gusta y un centenar de compartidos. Entre las respuestas que ha recibido se pueden leer a varios usuarios de la red social que han acogido con alegría esa novedad en el barrio valenciano.

